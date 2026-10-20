20/10/2026 13:45

紫金礦業(02899)旗下紫金黃金國際(02259)公布業績，首三季盈利按年升1.2倍至20億美元，收入升七成至58億美元，經營現金流淨額更大增1.6倍至27.8億美元。不過，瑞銀指其第三季盈利其實按季減少12%至5.64億美元，低於市場預期，該行將其目標價降至196元，股價今早急跌逾半成。惟值得留意，國際金價近期徘徊每盎司4100美元附近，暫未受美國加息周期太大影響，若仍看好金價，紫金黃金國際或可趁低吸納。

（紫金黃金國際網頁截圖）

首三季盈利升1.2倍收入升70% 礦產金41噸增28%

紫金礦業及紫金黃金國際分別公布，紫金黃金國際截至9月30日止首三季盈利20.1億美元，按年升1.2倍；收入58億美元，升70%；除稅前溢利33億美元，升1.2倍；累計實現礦產金約41噸，增長約28%。經營活動所得現金流量淨額大幅增長1.6倍至27.8億美元。收入及盈利上升因持續提升資源整合成效與精細化運營管理水平，以及新併購礦山的整合協同效應。期內8座在產控股礦山生產經營基本平穩。部分礦山於第三季度受設備檢修、地質條件變化等階段性因素影響，產量節奏略低；第三季度，集團推進多項技改與設備升級工作。

展望第四季度，集團將持續提升各礦山礦產金生產量，優化選礦回收率，著力控制成本，深入推進各項礦山技改與擴建項目，繼續增加勘探力度。

瑞銀：第三季盈利按季減12%遜預期 降目標價至196元

瑞銀發表報告指，紫金黃金國際第三季歸屬於股東的淨利潤為5.64億美元，按季減12%。業績低於瑞銀預期的6.5億美元以及市場共識的7億美元，主因是黃金產量不如預期。該行預期投資者反應將偏向負面，因為這是集團2026年內第二個季度的盈利不如預期。儘管管理層維持59.2噸的全年產量指引，但要實現這一目標，第四季產量需達到約18噸，這意味著產量較前9個月的水平需有顯著提升，在該行看來，要實現這一產量目標頗具挑戰。

該行將其2026年的盈利預測下調2%，並將全年黃金產量預測從先前的59.2噸下調至約58噸，目標價從203港元下調3.4%至196港元，維持「買入」評級。

招商證券：若美聯儲緊縮節奏放緩 金價有望階段性企穩回升

另外，油價持續高企加劇了市場對通脹的擔憂，金價今早偏軟，現貨金現跌0.21%，報每盎司4132美元；紐約期金跌0.22%，報每盎司4151美元(1:35pm)。金價昨日（19日）則跌0.6%，此前亦錄得單周跌幅。市場正觀望美國聯儲局下周議息會議，以及下周公布的美國個人消費開支(PCE)物價指數，以評估未來利率走勢。交易員預期聯儲局本月維持利率不變的機會率約83%，但12月加息的可能性高達94%。

招商證券指，短期受美聯儲緊縮預期反覆影響，金價階段性承壓，但全球央行持續購金、美元信用弱化以及避險需求仍構成長期支撐。若後續美聯儲緊縮節奏放緩，黃金價格有望階段性企穩回升，A/H黃金股估值回落後具備修復空間。

溫鋼城：正值需求旺季金價年底前料回升 紫金黃金國際135元可分注吸

（溫鋼城）

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城指，正如瑞銀提到，紫金黃金國際第三季業績表現稍差，從股價反應可見市場不太接受，而近期金價較沒方向，很多時於4100美元附近徘徊。不過，金價年尾前料可回升，因此段時間是市場需求旺季，而之前聯儲局的點陣圖預期明年不用加息，儘管市場預期明年加息兩次。其實，即使加息周期展開，金價不見明顯大跌，只由之前4400、4500美元回至現時4100美元，而現時正值中國及印度嫁宴旺季，會令黃金需求增大，對金礦股或金價也較有利。

溫鋼城續指，紫金黃金國際某些方面表現不算太差，例如首三季累計實現礦產金41噸，而旗下幾座礦山經營大致平穩，不見有甚麼令人驚嚇問題，至於第三季產出似乎減少，相信原因眾多，可能見金價不算特別高，公司放慢了生產步伐，亦可能受個別天氣因素或其他問題影響，故對其第四季業績有機會改善不會覺得奇怪，今日股價亦差不多跌至135元，去到近期橫行區低位，若今日收市沒跌穿135元，有貨或可繼續持有，若跌穿100天線約128元才沽出。若無貨則可分批買入，今日低位135元可考慮，亦可於129元部署；若長揸，即使跌穿129元，可不作止蝕，看有否機會跌至110元，到時可趁低吸納。事實上，該股現時市盈率15倍不算高，雖然今次業績表現麻麻，但市場普遍預期今年其盈利增長仍有四成。

紫金黃金國際半日跌6.47%收報138.8元，成交7.3億元；紫金礦業亦跌2.88%報31.04元，成交6.25億元。其他金礦股表現各異，招金礦業(01818)跌1.37%報17.94元，山東黃金(01787)升0.21%報18.81元，靈寶黃金(03330)升2.84%報18.85元，中國黃金國際(02099)跌3.83%報205.8元，赤峰黃金(06693)跌1.32%報34.52元。ETF方面，SPDR金(02840)跌0.93%報2983元，價值黃金(03081)跌1.01%報19.53元，恒生黃金(03170)跌1.13%報13.08元，易方達黃金礦(02824)跌1.25%報9.905元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉