20/10/2026 13:12

泡泡瑪特(09992)跌3.2%，報137.7元，以現價計，該股暫連跌4日，累計跌幅8.3%。該股成交約1664萬股，涉資22.89億元，為半日成交第三大藍籌。

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內地加強徵收離岸信託收益稅，彭博分析指出，全球前500大富豪中的8位及其受益人可能受影響，包括泡泡瑪特、網易(09999)、拼多多(PDD)及中國宏橋(01378)等6家上市公司的創辦人或其家族。國家稅務總局最新發布申報提示，提醒納稅人須於10月22日過渡期屆滿前依法申報，否則將面臨滯納金等稅務風險。內地政府未有公開點名任何人士，目前亦不清楚這8名富豪是否需要就海外信託收益繳稅，或是否已接獲繳稅要求。

彭博分析提到，網易創辦人丁磊的相關海外持股約值370億美元；拼多多(PDD)創辦人黃崢則約290億美元；張波及其家族持有的中國宏橋(01378)股份，約值154億美元；王寧持有的泡泡瑪特股份約值102億美元；楊紹鵬持有的海豐國際(01308)股份約值69億美元；丁世忠持有的安踏體育(02020)股份則約值52億美元。

另一方面，彭博曾報道，海底撈(06862)及看準網(BZ)的創辦人已因應此輪稅務執行，合共出售了數億美元的股份以籌集資金應對。

現時，恒生指數報23956，跌229點或跌1%，主板成交近1021億元。國企指數報8055，跌72點或跌0.9%。恒生科技指數報4058，跌49點或跌1.2%。

表列同板塊或相關股份表現 股份（編號） 現價（元） 變幅(%) 泡泡瑪特(09992) 137.7元 跌3.16% 中國宏橋(01378) 19.06元 跌2.95% 網易(09999) 197元 跌0.35% 海豐國際(01308) 49.64元 升0.24% 安踏體育(02020) 76.65元 跌1.67%

撰文：經濟通市場組