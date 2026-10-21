21/10/2026 07:44

內地首三季GDP累計增長4.6%，全年實現4.5%至5%增長目標應無懸念。若仔細分析數據，不難發現外熱內冷格局仍顯著，內需疲弱與民眾信心不足有關。當局需加力穩信心，谷內需才能事半功倍。

第三季度GDP錄得4.5%增長，高於第二季的4.3%，很大程度上得益於出口的強勁拉動。在全球AI投資熱潮與高科技產品出口的帶動下，首三季出口按美元計價錄得21.3%強勁增長，但與之形成鮮明對比的，是內需持續偏弱。首三季的消費總額按年僅微升1.1%，至於全國固定資產投資卻按年下跌7.2%，房地產開發投資更大跌20.6%。

出口難撐全局，釋投資消費意慾

出口的韌性確實為經濟提供了重要支撐，但這種支撐明顯依賴外部市場拉動，在當前全球貿易保護主義抬頭下，難以成為長久之計，且高度集中在特定產業鏈，對整體就業和居民收入的傳導作用有限。

面對內需疲弱，內地過去幾個月密集出台一系列刺激消費與投資的政策：消費品以舊換新、推動汽車後市場消費、服務消費擴容、將房地產消費納入大宗耐用商品消費、推進六張網建設投資等。這些政策方向是對的，並開始產生邊際效果，9月製造業PMI回升至50.1%，重回擴張區間，一線城市新房和二手樓價按月分別回升0.1%和0.2%。

消費雖有回暖跡象，但首三季消費僅增長1.1%，與居民人均可支配收入實際增長4.4%、住戶存款增加9.39萬億元人民幣形成明顯落差，顯示民眾有錢卻不願多花，寧願把錢放進銀行，這種預防性儲蓄本身就是信心不足的證據。

民眾消費和投資意願仍偏低，根源在於對未來收入預期不穩的擔憂，以及資產持續縮水。樓市持續調整，帶來強烈的負財富效應，加上醫療、教育、養老等長期剛性開支的預期，令民眾更傾向於增加預防性儲蓄，進一步壓抑消費意願和投資信心。

有見及此，國家發改委昨表明正研究制定擴大內需戰略實施方案，明確提出「惠民生和促消費相結合」的施政方向，這一表述觸及了問題的核心，也意味谷內需措施將陸續有來。未來谷內需措施要真正提振民眾信心，應從3方面加力。

穩住樓價預期，創造消費新場景

首先，民眾不敢消費和投資，是因對未來收入和職位不穩的焦慮。過去的宏觀調控多偏向企業與基建，未來應加大對家庭的直接轉移支付，如精準針對中低收入群體發放定向現金救助、消費券、育兒補貼，並進一步優化個人所得稅扣除標準，讓民眾有真金白銀的獲得感。同時，須加大財政對教育、醫療、養老等公共服務的投入，織密社會保障網和優化收入分配，解除民眾的後顧之憂，從而有效釋放龐大的預防性儲蓄，願意和敢於消費。

其次，穩就業和穩樓市是修復信心的基石。民企不敢投資的核心痛點在於缺乏安全感、重點領域的市場准入太多限制，以及對後市信心不足，故當局需要優化重點產業發展布局上引入民間資本，並提供更穩定、透明的營商環境，讓對方安心投資。擴大內需方案若能在樓市止跌回穩形成更明確政策閉環，通過降低房貸負擔、遏止樓價下跌，對提振消費信心的作用，遠大於任何單一商品補貼。

此外，當局需進一步促進新能源車、智能產品消費，並擴大養老、托兒、文旅、體育等服務消費，創造新的消費場景。同時，當局應檢視近年長假期旅遊景點逼得水洩不通的場景，推動假期改革、景區預約便利化，從而改變旅遊模式，以更好體驗消費為主，讓民眾更樂於消費。

內地經濟正處於新舊動能轉換的關鍵期，外熱內冷的現實敲響了結構轉型的警鐘。擴大內需不僅是一場經濟數據的保衛戰，更是一場關乎民生福祉的攻堅戰。只有當政策讓民眾提振信心，自然樂意和敢於消費與投資，經濟才能真正跨越周期，迎來高質量、可持續發展。