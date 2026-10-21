21/10/2026 08:52

要聞盤點

1、美股周二（20日）個別發展，道指升逾500點。企業業績理想，加上油價從逾5個月高位回落，帶動市場情緒改善；不過，投資者仍關注人工智能相關企業的投資成本及盈利前景，科技股表現參差。道指曾升逾700點，日內保持升勢，收市升529.85點，或1.02%，報52495.88點；標指升21.84點，或0.28%，報7712.57點；納指收市微跌6.07點，或0.02%，報26424.82點。中國金龍指數無升跌。日經指數開報65317.5點，低開15點。

2、伊朗總統等多位該國高官表示，若美國不採取建立信任措施，德黑蘭不會與華府談判；卡塔爾與巴基斯坦據報提出新方案以推動結束伊朗戰爭，惟有知情外交官指，協議即將達成的報道並不準確。

3、國際能源署(IEA)署長比羅爾表示，若市場有需要，IEA已準備好協調成員國進一步釋放緊急石油儲備，並正加快執行3月承諾的計劃，包括盡快投放逾2000萬桶柴油。

4、法德10年期國債息差周二擴至約153基點，創2012年以來首次收市突破150基點；富蘭克林鄧普頓警告，法債若持續遭拋售，恐演變為比上次更嚴重的歐債危機2.0。

5、中國成立由中央政府直接管理的國家數據集團，相關人士指此舉有助顯著提升數據資源配置效率，加快構建全國一體化數據市場。

6、在海外債市動盪之際，上月境外機構連續第五個月增持中國國債，增持幅度創今年5月以來最大。

7、中國9月銀行代客涉外淨結匯創年內次高，當月遠期結匯簽約額亦錄得2022年3月以來最高水平。

8、SpaceX(US.SPCX)第三季收入按年大增161%至145.75億美元，淨利潤轉盈錄44億美元，勝預期；人工智能及超級智能業務成為主要增長動力，期內收入達75.6億美元，按年增逾8倍；行政總裁馬斯克透露，已成立特別委員會研究與特斯拉的潛在合併事宜。

9、據報AI巨頭Anthropic上半財年淨虧損807億美元，當中720億美元主要源於可轉換票據等金融工具的會計費用；公司未來數年或需再投資7500億美元採購算力。

10、高通(US.QCOM)計劃於全球實施以績效為導向的裁員，11月起通知受影響員工；行政總裁阿蒙表示，此舉旨在建立更強的績效文化並處理持續未達標的情況。

11、銅鑼灣波斯富街地舖獲日本名牌二手店以月租40萬元承租，為近年首錄長租；該物業曾為本港呎價「舖王」，高峰期月租達179萬元，現較高峰期跌近8成。