21/10/2026 13:02

油價從逾5個月高位回落，道指隔晚升逾500點，加上SpaceX業績強勁。帶動日韓股市造好，港股今早同反彈，早段突破兩萬四，惟兩藍籌績後跌幅擴大，加上科網股倒跌，拖累恒指無力企穩整數關口，半日收報23784，島跌83點或0.3%。恒生中國企業指數報7988，跌41點或0.5%。恒生科技指數報4015，跌30點或0.8%。半日主板成交超過904億元，北水淨流出3億元。

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SpaceX公布第三季收入按年大增1.61倍勝預期，期內亦轉虧為盈10.54億美元，當中改名「SI」（超級智能）的AI業務收入按年暴升8.3倍至75.6億美元，環球資金對AI行業預期回暖。此外，外電報道指阿里(09988)、騰訊(00700)及字節跳動已向英偉達合共斥資350億美元購買「RTX PRO 5500 工作站GPU」，作為在美方禁止購買先進GPU的代替品。

黃偉豪：外圍環境不利，港股自身表現不好難借力回升

恒指今早高開271點，但一開市獲利盤即湧現，恒指早段升幅已收窄至約100點，隨後更進一步轉升為跌，更跌穿23800水平。胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁黃偉豪向經濟通通訊社表示，近期對港股看法趨向審慎，由隔晚美股至今早日韓股市都出現明顯回升，但港股半日卻升後轉跌，明顯資金對港股看法偏淡；並且外圍環境實際並不利好，如油價、地緣政治及債息率等都充滿不明朗因素，若股市自身表現不好便難以靠外圍帶動，故預期港股將維持弱勢。他指暫時港股尚未跌穿上一個低位23737，但距離不遠預計亦很快跌穿，下一關先以23500為初步支持。

寧德時代盈利似見頂，減值影響下難斷言捱打期何時告終

「去寧德化」發酵數月以來終於等到寧德時代(03750)放榜，截至9月底第三季盈利按年增14.5%至212.5億人民幣，低於預期的260.3億人民幣，按季亦要跌5.8%。績後寧德時代股價進一步向下深潛，半日再插一成，低見367.8元再刷逾一年新低。績前大行已陸續調低寧德時代預期，黃偉豪指業績出爐後也間接證明寧德時代短期盈利到頂看法，由上半年維持強勁增長，到第三季增長斷崖式下降，引證市場預期非虛。

早前摩通在寧德時代績前下調評級至「低配」，更大劈目標價三成，指最困擾寧德時代的並非電池需求量下降，而是電動車行業利潤重新分配，將令寧德時代獲利能力面臨衝擊。黃偉豪從業績數字分析，分析寧德時代盈利下滑其中一部分原因源於資產減值，主要為期內碳酸鋰價持續下跌，令寧德時代必須作出更大減值，如鋰價未能喘定，恐怕寧德時代亦要繼續作出減值，繼而影響盈利。如預期減值持續，他指必然影響市場估值，在鋰價未見底時，都未宜撈底寧德時代。

雖然摩通預計寧德時代會持續受衝擊，但指寧德時代始終為行業龍頭，有能力將成本轉嫁或消化，在行業統一面臨利潤重新分配下，寧德時代可望獲得更大「財務韌性」，令公司突圍而出。黃偉豪認同寧德時代的抗壓能力，因公司具規模效應，實際基本因素並非完全轉差，只是增長放緩或如大行所指一樣成為「新常態」，公司盈利受壓時期要「捱」多久難以斷言，故在上述因素結束前都不宜積極撈底寧德時代。

撰文：經濟通市場組