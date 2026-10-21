21/10/2026 16:52

油價從逾5個月高位回落，道指隔晚升逾500點，加上SpaceX業績強勁。帶動日韓股市造好，港股今早同反彈，早段突破兩萬四，惟兩藍籌績後跌幅擴大，加上科網股倒跌，拖累恒指無力企穩整數關口，午後隨著騰訊(00700)跌穿400元關，恒指全日跌幅擴至215點或0.9%，收報23651。恒生中國企業指數收報7943，跌86點或1.1%。恒生科技指數收報3994，跌51點或1.3%。主板成交近1766億元，北水淨流出超過44億元，為連續第六個交易日淨流出。

科網股先升後跌，且午後愈踩愈深，騰訊(00700)跌4.04%，報393.8元，為去年2月以來首次失守400元，貢獻恒指76點跌幅，阿里(09988)跌1.14%，報103.7元，百度(09888)跌1.15%，報77.7元，美團(03690)跌1.84%，報74.7元，快手(01024)挫2.3%，報28.04元，小米(01810)同跌0.96%，報26.8元。

寧德時代(03750)第三季盈利按年增長14.5%按季跌5.8%，表現低於預期，營業收入同比升58.6%，同樣低於市場預期，績後遭大行下調目標價約一成。寧德時代全日股價大跌11.41%，報364.8元，失守400元關口，創去年7月以來新低，連跌6日累計跌幅26.27%。同業比亞迪(01211)跌3.39%，報71.15元。

中移動(00941)績後下跌3.66%，報77.55元，連跌3日累計跌幅4.26%。中電信(00728)跌2.94%，報4.45元，中聯通(00762)跌3.59%，報5.37元。

泡泡瑪特(09992)繼續受內地跟進補稅猜想困擾，今日再跌4.84%，報129.8元。

聯想集團(00992)反彈2.93%，報26元，百濟神州(06160)升2.66%，報231.4元，信達生物(01801)升1.95%，報89.1元。

恒指三大成交股份依次為騰訊、阿里及寧德時代。國指、科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及小米。

撰文：經濟通市場組