21/10/2026 17:49

當前環球債息處於不正常偏高水平，其中美國2年期債息已升至4.8%至4.9%，10年期債息更持續高於5厘，投資固定收益產品回報更勝部分高息股票。資深財經分析師熊麗萍表示，美債收益率飆升主要源於市場對美國財政問題的疑慮，加上全球市場持續討論加息預期，而除了美債與歐債表現外，不少人工智能企業近期亦大量發債，倘若市場對AI產業循環融資疑慮加劇，引致債價急跌甚至爆發信貸危機，甚至會對大市造成較深遠的打擊。

作為傳統高息股的內銀股，熊麗萍認為其再上升的動力已相對有限。儘管內銀上半年業績表現尚可，錄得數個百分點的增長，但隨著股價早前創新高後回落，現時股息率已降至4厘多水平。對於香港投資者而言，在扣除一成的股息稅後，內銀股的實際吸引力只屬一般，導致部分資金選擇在高位獲利離場，市場短線缺乏積極追買的意欲。

不過，熊麗萍強調，雖然美債高息形成拉力，但不能將內銀股等資產與美債收益率作硬性比較，亦不意味著內銀股價必須大幅下跌，才可將股息率推高至美債水平。

在操作策略方面，熊麗萍建議持股較多的進取型投資者可考慮逢高減持約三分之一倉位，待股價隨大市回落時再行補回，以鎖定部分利潤，但無需將內銀持倉全數沽出，因其整體業務與派息相對穩健，且歷史調整幅度通常僅約數個百分點至最多一成。至於偏向保守的投資者，則不妨按兵不動，繼續持有以獲取穩定的股息回報。

撰文：經濟通市場組