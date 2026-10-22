22/10/2026 09:05

沙特阿拉伯油田遇襲，市場曾傳出美國將撤離波斯灣多國使館人員，消息一度推升油價。不過美國國務院澄清，強制撤離命令僅適用於大使館及領事館的非必要人員與家屬，油價回落。華爾街繼續關注企業業績，美股周三造好，道指升360點或0.69%，報52856點；標指升0.58%，報7757點；納指漲1.05%，報26702點。日韓股市今早開始偏軟。

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*夜期低水、中概弱勢ADR普遍低走*

反映中概股表現的金龍指數挫2.35%。阿里巴巴跌3.87%，報104.41美元；京東跌3.62%，報25.79美元；百度跌2.09%，報78.82美元；理想跌3.60%，報11.50美元；小鵬跌5.55%，報9.36美元；蔚來跌2.04%，報3.36美元；嗶哩嗶哩跌2.30%，報13.60美元。

恒指夜期收報23602，跌53點，低水50點。隔夜ADR方面，美團(03690)ADR較港股低0.01%，折合74.7港元；長和(00001)ADR較港低0.52%，折合65.9港元；騰訊(00700)ADR較港股高0.32%，折合395.0港元；小米(01810)ADR較港股低0.99%，折合26.5港元；港交所(00388)ADR較港股低0.09%，折合372.4港元；滙控(00005)ADR較港股高1.06%，折合147.3港元；友邦(01299)ADR較港股低0.51%，折合71.7港元。





*港股屠牛過後反彈仍不易*

恒指昨天（20日）盤中低見23620，鏟起兩個貼價組別，並直接殺入牛證重貨區，合共過千張牛證跌入被收回範圍。雖然好友在其他組別有增持情況，但牛證街貨總數仍減少數百張至8037張，重貨區下移至23500至23599區間，有1149張，料市場對港股短線守住23500仍有期望。熊證方面，部分淡友獲利離場，發行商新開的24200至24299區間獲702張新增持倉，成為熊證最新重貨區，不過該區距離恒指現價約600點，即使恒指盤中出現反彈，預料沒有能力威脅該區。

有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌56點，報23600，低水51點，預料恒指低開數十點。

恒指昨天先升後倒跌，開市雖重上24000大關，惟隨後走勢每況愈下，收市倒跌逾200點，見三個月低。雖然外圍股市近日反覆上升，惟港股及A股走勢明顯偏弱，與內地加強徵收離岸信託收益稅多少有些關聯。早前有報道指，內地要求納稅人須於今天過渡期屆滿前依法申報，市場對大股東為交稅而「減持套現」的憂慮急劇升溫，投資者不敢貿然入市撈底。上證綜指近日盤中多次在跌穿3700點後反彈，最終雖勉強守住該大關，惟微彈兩天後昨天再度下跌，後市令人擔憂。儘管內地公布的第三季經濟數據不差，惟市場氣氛偏差，當心上證若今日守不住3700點，不排除恒指再試低位。

撰文：經濟通市場組