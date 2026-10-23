23/10/2026 09:10

華爾街繼續憂慮人工智能(AI)投資的可持續性，Meta(US.META)上調全年資本支出預估中間值，且第三季自由現金流轉為負值，為上市以來首次。此外，中東局勢持續緊張，也門胡塞武裝加強對沙特機場及油田襲擊推升油價，不過美國10年期債息回至5厘下方，市場預期美聯儲下周按兵不動。美股周四偏軟，道指升11點或0.02%，報52867點；標指跌1.21%，報7663點；納指瀉2.6%，報26008點；費城半導體指數急挫6.72%。日韓股市今早低開，暫時分別跌1.5%及2.5%。

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Meta的5年期信用違約交換利差(CDS)周四升至歷史新高，顯示隨著公司持續擴大AI支出，投資者對其信用風險的疑慮升溫，該股收市急挫7%。晶片龍頭英偉達(US.NVDA)行政總裁黃仁勳再次站出來提振外界信心，稱市場對「新雲端」公司的需求非凡，只不過資金稀缺正拖慢其增長步伐，英偉達隔晚股價跌4.4%。另外，SpaceX(US.SPCX)急挫9.1%，市值單日蒸發1980億美元。

*夜期高水近200點、中概股追跌ADR普遍高走*

反映中概股表現的金龍指數跌1.19%。阿里巴巴跌2.48%，報101.82美元；京東跌0.43%，報25.68美元；百度跌1.01%，報77.98美元；理想跌0.26%，報11.47美元；小鵬跌3.10%，報9.07美元；蔚來跌1.49%，報3.31美元；嗶哩嗶哩跌0.96%，報13.47美元。

恒指夜期收報23133，升179點，高水198點。隔夜ADR方面，美團(03690)ADR較港股高1.55%，折合72.4港元；長和(00001)ADR較港低0.16%，折合64.5港元；騰訊(00700)ADR較港股高1.55%，折合388.3港元；小米(01810)ADR較港股高1.33%，折合26.1港元；港交所(00388)ADR較港股高0.69%，折合369.8港元；滙控(00005)ADR較港股高0.02%，折合144.0港元；友邦(01299)ADR較港股高0.59%，折合71.6港元。





*黑期齊高水過百點，恒指料高開惟慎防低走*

恒指昨天（20日）急挫逾700點，牛證死傷慘烈，近5000張或逾六成牛證街貨跌入被斬殺範圍。不過部分好友在大跌後憧憬反彈，入市補倉，至於淡友獲利離場明顯，最新熊證持倉明顯減少，牛熊比例約58比42。有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升189點，報23108，低水174點，預料恒指高開過百點。

港股昨天大跌，指數跌至逾三個月低。但A股情況比港股更差，滬指收市跌近1.5%，收市失守3700大關，深指更急挫3%，兩市齊跌至逾一年低。恒指大跌後，部分投資者憧憬低位出現反彈，隔夜恒指夜期及今早黑期齊高水過百點，恒指今早開盤有望造好。不過，近期市場氣氛轉差，高開低走的情況屢見不鮮，高追仍有風險。此外，隔夜華爾街科技股急挫，AI相關股遭拋售，倘若內地股市今天無力扭轉劣勢，恒指反彈力度料將受阻，指數今天能否站穩23000點相當關鍵，若無法順利收復，後市恐存隱憂。

撰文：經濟通市場組