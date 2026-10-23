23/10/2026 09:35

AI硬件股捱沽，聯想集團(00992)跌3.3%，報22.4元；長飛光纖光纜(06869)跌3.3%，報107元；華虹(01347)跌2.3%，報65元；建滔積層板(01888)跌2.8%，報35.78元。

（資料圖片）

Meta(US.META)加大AI方面的投資額，其公布未來租賃及合約支出承諾合計約8250億美元，主要涉及人工智能算力、數據中心及能源基礎設施。市場憂慮人工智能投資開支持續膨脹，Meta股價大跌7%，其五年期信貸違約掉期(CDS)價格升至歷史高位。外圍美股一眾科技股、晶片股受壓，英偉達(US.NVDA)跌4.4%，微軟(US.MSFT)跌2.2%，代表晶片股走勢的費城半導體指數跌逾6%。納指亦急挫2.6%，創6月以來最大單日跌幅。

另外，中東局勢緊張推高油價。伊朗支持的胡塞武裝再度襲擊沙特阿拉伯目標，布蘭特期油價格回升至每桶113美元以上。

現時，恒生指數報22969，升34點或升0.2%，主板成交逾186億元。國企指數報7711，升22點或升0.3%。恒生科技指數報3818，升24點或升0.6%。

撰文：經濟通市場組