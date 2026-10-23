23/10/2026 15:09

美國聯儲局上月將聯邦基金利率目標區間上調25個基點，為2023年7月以來首次加息，結束早前維持約三年降息周期，在港元與美元掛勾的聯繫匯率制度下，香港金管局亦按機制跟隨調高基本利率，帶動港元拆息（HIBOR）上行，銀行資金成本上升，連鎖推高港元定存息率，各大銀行亦陸續推出港元定存優惠，來搶佔更多港元資金。

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滙豐低門檻3及6個月3.05厘，渣打中銀一年期3.5厘

三大發鈔行維持高息，當中，滙豐最新推出低門檻港元定存優惠，起存額僅需5萬元，3個月及6個月港元定存高達3.05厘，適用於客戶以舊資金透過滙豐app敘造相關定存，而新資金也可享有3個月高達3.05厘。

渣打香港上調3個月港元定存年息由3厘至3.05厘，而12個月港元定存高達3.5厘，存額為10萬至50萬元，適用於優先私人理財客戶透過分行以新舊資金辦理。

另外，中銀香港3個月、6個月及12個月港元定存息分別達3厘、3.3厘及3.5厘，起存額100萬元，適用於特選客戶經分行以新舊資金辦理。

大新上調6個月港元定存息至3.3厘

大新銀行上調6個月港元定存年息由3.2厘至3.3厘，適用於晉升為VIP客戶透過手機Apps或分行以新資金辦理，而VIP客戶透過分行以新資金辦理，同樣可享上述利率，但起存額則為20萬元。

建行亞洲3個月高達7.88厘，工銀亞洲6厘僅千元起存

建行亞洲3個月高達7.88厘，屬全城最高，適用於全新貴賓理財／私人財富客戶，存款額為100萬至300萬。

工銀亞洲3個月港元定存高達6厘，存款額1000元至20萬元，適用於透過該行手機銀行「e開戶」開立綜合戶口，並以「e定存」成功開立3個月港元定期存款。另外，「工銀財富」之客戶以新資金300萬或以上，於分行辦理可享98日3.2厘，188日3.35厘及388日3.45厘。

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組