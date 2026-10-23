23/10/2026 15:34

財經事務及庫務局局長許正宇指出，香港「代幣化」進展正從「實驗階段」（experimentation）邁向「落地實施階段」（implementation）。他亦指出，目前香港匯聚了超過1400家金融科技企業，其中包括8家虛擬銀行、4家虛擬保險公司，以及12家持牌虛擬資產交易平台，本港成功絕非偶然。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，香港「代幣化」邁向落地實施階段（許英略攝）

許正宇續稱，截至去年年底，香港在數位資產和託管領域的發展勢頭迅猛，只是「代幣化存款」一項規模就已達390億元。連同上月第四次數碼綠色債券發行在所有幣種上均獲得超額認購，且實現了全球首創將代幣化港元存款納入結算流程，彰顯了香港在引領下一代金融基礎設施發展方面的領先地位。許正宇續指出，在代幣化領域這一強勁勢頭的推動下，政府正穩步推進數字資產相關政策，並明確了《香港數字資產發展政策宣言2.0》的發展方向。

他續稱，本港一直在不斷豐富代幣化產品的種類，拓展實際應用場景，並加強整個金融生態系統內的協作，如港元穩定幣發行。政府同時在金融領域大規模部署AI及相關大型基礎設施。

許正宇提到，港交所(00388)正致力於在明年啟動一個代幣化倉單融資試點計劃，該項目將與指定銀行合作，利用分散式帳本技術（DLT），推動將大宗商品倉單用作抵押品。此外，港交所亦正在建立一個多資產代幣化平台，其中包括來自認可倉庫的大宗商品倉單。

他稱，政府將充分發揮自身優勢，建構一個更完善的金融生態系統，為金融業的發展注入新動力，未來則將堅持前瞻性策略，繼續發揮在「金融+」和「AI+」領域的優勢，鞏固香港作為全球金融中心的地位。

金融科技周下月初舉行，料吸引超過120個經濟體逾4.5萬人參與

香港金融科技周x StartmeupHK2026活動將於11月2日至6日舉行，預計吸引來自超過120個經濟體逾45000名與會者、超過1000名演講嘉賓、800多家參展機構及初創企業，以及超過30個來自中國內地及海外市場的代表團參與。

而活動主論壇將於11月2日至3日在香港會議展覽中心舉行，並設有10個專題論壇，包括政策與前瞻論壇、AI及前沿科技論壇、數字資產及Web3論壇、金融AI論壇等。至於主論壇重點演講者名單包括行政長官李家超、財政司司長陳茂波、金管局總裁余偉文、證監會行政總裁梁鳳儀等；全球政策領袖則包括前國際結算銀行總經理Agustin Carstens、英國金融行為監管局主席歐達禮等人；業界領袖則包括渣打集團(02888)行政總裁溫拓思、滙豐集團行政總裁艾橋智、中國銀行(03988)副董事長兼行長張輝等人。

除主論壇外，與會者亦可於活動期間在香港及粵港澳大灣區參加一系列交流、商務配對及社群活動。其中，今年亮點活動之一是為期兩天的「大灣區企業創新行」。

活動適逢國家「十五五」規劃及《香港第一個五年規劃》同步推進，將聚焦金融賦能、科技創新及全球拓展三大持續增長引擎，由財經事務及庫務局、商務及經濟發展局及投資推廣署主辦，並由香港金融管理局、證券及期貨事務監察委員會及保險業監管局協辦。

配合香港金融科技周 x StartmeupHK2026，全球Fast Track計劃今年將繼續為高增長初創及規模化企業提供平台，加快技術商業化及國際市場拓展進程。今年計劃已吸引超過700宗來自香港、中國內地、亞洲其他地區、歐洲、北美、中東、非洲及大洋洲的申請。

撰文：經濟通採訪組