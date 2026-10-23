25/10/2026 13:29

本港多間銀行上調港元定期存款年息，以搶佔更多港元資金，富邦推出港元定存優惠，留意該優惠需為被推薦開戶，用戶在使用邀請碼開戶後會獲得一張20%定期加息券，適用於1星期港元定存，加上基本年利率1%，合共為21厘。存款金額為1萬元至10萬元。

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渣打上調3個月至3.05厘，滙豐3.05厘僅5萬起存

渣打香港上調3個月港元定存年息由3厘至3.05厘，而12個月港元定存高達3.5厘，存額為10萬至50萬元，適用於優先私人理財客戶透過分行以新舊資金辦理。

滙豐最新推出低門檻港元定存優惠，起存額僅需5萬元，3個月及6個月港元定存高達3.05厘，適用於客戶以舊資金透過滙豐app敘造相關定存，而新資金也可享有3個月高達3.05厘。

大新上調6個月至3.3厘，起存20萬元

大新銀行上調6個月港元定存年息由3.2厘至3.3厘，適用於晉升為VIP客戶透過手機Apps或分行以新資金辦理，而VIP客戶透過分行以新資金辦理，同樣可享上述利率，但起存額則為20萬元。

建行亞洲3個月高達7.88厘

建行亞洲3個月高達7.88厘，屬全城最高，適用於全新貴賓理財／私人財富客戶，存款額為100萬至300萬。

工銀亞洲3個月港元定存高達6厘，存款額1000元至20萬元，適用於透過該行手機銀行「e開戶」開立綜合戶口，並以「e定存」成功開立3個月港元定期存款。至於全新工銀財富帳戶／理財金／理財e時代／綜合帳戶之客戶，亦可享6厘優惠，存款額為1萬元至20萬元。

另外，「工銀財富」之客戶以新資金300萬或以上，於分行辦理可享98日3.2厘，188日3.35厘及388日3.45厘。

定期存款 | 滙豐推低門檻港元定存優惠3個月及6個月達3.05厘，大新上調6個月至3.3厘

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組