23/10/2026 16:58

美股周四偏軟，AI概念因融資憂慮下挫，拖累納指急瀉2.6%，港股經歷震盪日後修復，恒生指數開市即突破兩萬三，惟隨著AI概念走弱加上滬綜指一度跌穿3600，港股很快回落至整數關之下，不過盤中小米(01810)攜手大消費板塊拉動大市，港股半日收市總算站上兩萬三，午後隨著AI硬件概念升幅一度擴大至近300點，不過後勁不繼又再回軟，總結恒指全日收報23093，升158點或0.7%。恒生中國企業指數收報7756，升67點或0.9%。恒生科技指數收報3871，升77點或2%。主板成交近2498億元，北水截至半日收市淨流出71億元，午後深股通資金支持力度顯著加大，整體港股通淨流出規模收市縮窄至16億元。

回顧整個星期，港股遭遇一浪又一浪利淡夾擊，伊朗地緣政治問題未解，市場再次炒作企業AI融資風險，歐洲多國騷亂點燃新一輪歐債危機恐懼，加上中國富豪申報離岸信託收益稅本周截止，對港股構成多重走資誘因，北水已連續八個交易日沽出，一改以往逢跌必掃的投資模式。多隻重磅科網股本周跌穿重要關口，港股一淡還有更淡，恒指周二（20日）復市先跌超過300點，周三（21日）再跌超200點，周四（22日）更隨外圍上演大震盪日，大跌超過700點，今日港股先觸及新低為22803後作技術反彈，然而全周埋單仍要跌1093點或4.5%，以點數計是自今年6月下旬以來最大單周跌幅。

Meta([us_stock]US.META[/us_stock])的5年期信用違約交換（CDS）利差周四升至歷史新高，顯示隨著公司持續擴大AI支出，投資人對其信用風險的疑慮升溫，該股收市急挫7%。阿里(09988)升0.46%，報97.8元，未能追回百元關，騰訊(00700)升0.94%，報386元，百度(09888)升1.13%，報75.95元，美團(03690)升0.49%，報71.65元，小米(01810)升3.88%，報26.8元。

AI硬件概念開盤走低午後部分倒升，聯想集團(00992)跌2.25%，報22.64元，華虹(01347)升1.35%，報67.45元，建滔積層板(01888)升2.39%，報37.7元，長飛光纖光纜(06869)升1.36%，報112.2元。

鋁業雙雄午後炒起，中鋁(02600)飆6.97%，報7.14元，中國宏橋(01378)升5.55%，報19.02元。

內地1-9月中國汽車實現出口863萬輛，同比增長52%。車股上揚，比亞迪(01211)升6.23%，報71.6元，小鵬集團(09868)升5.1%，報37.12元，蔚來(09866)升4.11%，報26.32元，理想汽車(02015)升3.92%，報45.08元。寧德時代(03750)中斷連跌，技術反彈5.44%，報356.8元。

滙控(00005)下周放榜，惟英國加徵銀行稅壓力下，今日再跌1.04%，報142.5元，接近4個月低點。

央視旗下新媒體「玉淵譚天」昨晚發文稱，據了解，政策公布以來，DeepSeek及MiniMax (00100)已順利履行登記手續，並完成開源和海外授權使用。MiniMax全日飆升16.74%，報187.6元，智譜(02513)升8.29%，報499元。快手(01024)此前可靈4.0 API服務正式上線，股價同升4.18%，報27.9元。

恒指、國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及小米。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及智譜。

撰文：經濟通市場組