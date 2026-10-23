23/10/2026 17:41

近日全球多國掀起徵稅潮，引發市場關注，歐美多國長債息率愈搶愈高。除美國加州將在中期選舉表決向當地富豪徵收一次性5%財富稅，英國醞釀向銀行加徵暴利稅，而中國則加強對本國居民海外資產徵稅，先是股票及保險產品，後來範圍擴大至離岸信託收益稅。各國政府將改善財務狀況提上日程，專家認為這與全球經濟復甦疲弱不無關係。

大聖資產管理基金經理李明德接受經濟通通訊社訪問時表示，疫後全球各國經濟後甦進展緩慢，資金流下降後更要面對大宗商品價格高企，經營成本增加導致國家財政資源比以往更為緊絀，且屋漏偏逢連夜雨，美國對全球多國加徵關稅亦進一步削弱其他國家政府的現金流，造成如今多國政府以徵稅幫補收入的局面。

中國內地今年7月起開徵離岸信託個人所得稅，更設三年追溯期限。李明德解釋指共同申報準則（CRS）一直都有，美國一直行之有效，中國早在2014年開始CRS，但因為技術限制，難以追縱長時的離岸信託資金，一直未有關集中追稅；但在AI發展提高追縱海外資產的可行性，令內地政府能借此追回稅款。他預期，因應技術提升，內地政府在追稅方面將會陸續有來，後續將會層層遞進追稅，涉及更多從並未徵稅的部分。不過他強調，過往內地稅制一直不夠清晰，在如今釐清過後，後續稅制可望向好方面改革，讓大眾都清楚稅收項目，長遠收有助減低不明朗因素。

資金一次過提前反映利淡

離岸信託所得稅90日補稅過渡期已於昨日屆滿，持有鉅額海外信託資產的富豪將面臨高額徵稅，甚至需要減持上市公司股份套現周轉，早前海底撈(06862)創辦人張勇夫婦及BOSS直聘(02076)創辦人趙鵬的減持行動都被指是為補稅籌集資金。在昨日補稅期限屆滿前，港股跌勢劇烈，周三（21日）升後轉跌200點後，昨日（22日）再急跌逾700點，北水更為創下連續七日淨流出紀錄，累計流走超過246億元。李明德不排除富豪套現補稅一定程度加劇港股近期跌勢，但補稅期限早於7月展開，若到最後數日才將跌勢全然歸咎於補稅，也不太實際，所以合理推論應該是市場炒作恐慌情緒，而因應下周為超級央行周，兼且港股多隻股份將會公布季度業績，才借補稅期限先行拋售，一次過提前反映不利因素。

因此，李明德認為港股急跌主因是熱錢在加息周期主動收窄風險胃納，再加上美元強勢人民幣相對轉弱，而不少主要港股公司業績都是以人民幣計價，因此港股估值會被大幅下調。在此一前提下，補稅限期屆滿便成為市場放大恐慌的藉口，人心惶惶令承接力大減。

風雨飄搖之下，李明德認為除了部署高息股外，其實近期表現弱勢的科技類股份都值得開始準備撈底。他預期因應聯儲局議息以及業績期，現時至11月初港股都會傾向淡靜，但過後低殘估值會陸續吸引資金回流，包括騰訊(00700)、阿里(09988)以至聯想(00992)等都可以留意。他特別提到聯想雖然股價近期弱勢，但業績可謂最有指望一隻，預計20元附近預期市盈率回落至11、12倍左右已值得入手。

撰文：經濟通市場組記者戚朗軒