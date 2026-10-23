24/10/2026 08:38

美股三大指數周五（23日）全線下跌，道指收市跌652.82點，或1.23%，報52215.16點；標指跌39.75點，或0.52%，報7623.68點；納指跌53.52點，或0.21%，報25955.34點。全周計算，道指累升0.41%，標指跌0.47%，納指則累跌0.71%。

國際油價顯著上揚，中東地緣政治局勢惡化，加劇市場對原油供應受阻的憂慮。胡塞武裝在沙特阿拉伯發動襲擊，令市場擔心中東能源供應進一步受到干擾。紐約期油升4%，報每桶103.47美元；布蘭特期油升3.4%，報每桶117.07美元，創4月底以來高位。

中東局勢升溫推高國際油價，加上投資者持續關注人工智能(AI)相關企業的龐大資本開支及回報前景，美股受壓。美國10年期國債孳息率升至約4.99%，亦令市場對通脹及利率前景保持戒心。

國際油價走高，加上AI企業的回報前景受關注，美股三大指數都受壓。(AP)

大型科技股表現不一。SpaceX(US.SPCX)升1.9%，特斯拉(US.TSLA)跌0.6%，英偉達(US.NVDA)跌0.6%，Meta(US.META)跌近1%，蘋果(US.AAPL)跌0.1%，微軟(US.MSFT)升0.7%，谷歌(US.GOOG)跌1.1%，亞馬遜(US.AMZN)跌近1%。

SpaceX正尋求大量流動通訊基建資源，以籌備潛在的美國第四家無線網絡營運商，消息拖累電訊股表現。AT&T(US.T)及T-Mobile(US.TMUS)股價均大挫逾7%，Verizon(US.VZ)亦下跌1.2%。

外匯市場方面，美匯指數升約0.2%，報101.8。美元兌日圓一度跌至156.07，日圓升至逾一個月高位，其後匯價回升至156.84附近，微升0.05%。歐元兌美元偏軟，跌至1.12美元附近。

貴金屬方面，國際金價受油價上升引發的通脹憂慮，以及市場對美國聯儲局減息預期降溫拖累。現貨金曾跌至每盎司3975美元，日內報3997美元，跌0.6%；紐約期金報每盎司4008美元，跌1.2%。

展望下周，市場將關注谷歌、微軟及亞馬遜等大型科技企業公布業績，尤其是AI相關資本開支計劃及未來盈利展望。同時，聯儲局將於10月27至28日舉行議息會議，投資者將留意政策聲明及官員對通脹、利率走勢的最新取態。

撰文：經濟通國金組