26/10/2026 09:10

美國總統特朗普在一場中期選舉造勢大會時提到，有可能會對伊朗採取新一波軍事行動，市場憂慮中東局勢再次升溫，帶動油價上揚。上周五 (23日)美股普遍受壓，道指跌652點報52215，納指跌53點報25955，標普跌39點報7623。

（Shutterstock圖片）

*中概股偏軟*

中概股隨大市偏軟；阿里巴巴跌2.14%報99.64美元，拼多多跌0.16%報79.04美元，京東跌1.25%報25.36美元，百度跌1.00%報77.20美元，理想跌0.70%報11.39美元，蔚來跌0.60%報3.29美元，小鵬升1.54%報9.21美元，貝殼跌0.93%報17.08美元，攜程升0.53%報39.78美元。

ADR較上周五港股收市造價個別發展；騰訊(00700)ADR較港股高0.38%，折合387.5港元；小米(01810)ADR較港股低0.34%，折合26.7港元；美團(03690)ADR較港股低0.68%，折合71.2港元；友邦(01299)ADR較港股高0.41%，折合71.3港元；滙控(00005)ADR較港股低0.19%，折合142.2港元；港交所(00388)ADR較港股低0.30%，折合369.7港元。

*亞股個別發展，恒指料最大支持位於22500*

上周五美股受壓主要由於特朗普預告對伊朗攻擊，令市場賣壓驟升，但整體主力AI股表現有支持，費城半導體指數逆市微升0.44%，反映短線看法未至於太淡。今早新一周亞洲股市窄幅上落，日股小升0.2%，韓股跌0.8%。反映港股表現預期之「黑期」新加坡HS50指數現報23091，跌8點，恒指料開市上落100點以內。

上周港股全周累計深插過千點，恒指跌勢急劇惡化兼一度失守23000，但上周五恒指於23000顯著爭持，預計短線外圍局勢轉穩有利恒指作低位整固。參考恒指牛熊證街貨分布，恒指短線支持仍為22800，但目前牛證最重貨區正位於22600至22699，涉1120張對應期指張數，22500至22599亦涉1100張對應期指張數，資金普遍以年內低位22510為下一關更大支持水平。如短線局勢未有惡化，憧憬恒指先守穩22800。

撰文：經濟通市場組