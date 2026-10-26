26/10/2026 17:14

伊朗支持的也門胡塞武裝組織周末期間持續襲擊沙地阿拉伯，市場憂慮衝突進一步擴大，或波及當地石油設施及原油運輸，倫敦布蘭特期油上周五（23日）曾衝至每桶117美元上方，創近半年高位。另外，美國總統特朗普警告，可能會對伊朗採取新一波軍事行動，儘管油價於今日亞洲時段回吐逾1%，仍無阻「三桶油」齊造好，其中中石油(00857)及中石化(00386)分別升逾5%及4%。中東緊張局勢恐持續，油價短期難回落，「三桶油」應如何部署？

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胡塞武裝持續攻擊沙特布油高見117美元 特朗普稱伊朗問題臨近決斷時刻

周末期間，針對沙地阿拉伯的攻擊事件持續發生，也門胡塞武裝聲稱，周六（24日）對沙國機場及石油設施發動攻擊；沙國政府則於周日（25日）表示，已攔截更多飛彈與無人機，而先前遭攻擊的主要機場已恢復部分運作。不過，胡塞武裝仍揚言繼續發動攻擊，讓區域安全情勢仍充滿不確定性。沙特國家石油公司沙烏地阿美(Saudi Aramco)據報已要求員工撤離位於宰赫蘭的總部；阿聯酋沿岸另傳出油污事故，進一步加深市場對區內能源供應的戒心。沙地阿拉伯是全球重要的原油出口國，當地能源設施一旦遭到破壞，可能影響原油生產、出口及運輸，進而衝擊全球供應，尤其在市場對供應安全高度敏感之際，即使實際產量尚未出現明顯變化，只要潛在中斷風險升高，就可能推升油價中的地緣政治風險溢價。倫敦布蘭特期油上周五美國時段曾衝至每桶117美元上方，創4月底以來高位，收於每桶116.72美元，漲幅為3.14%；紐約期油亦曾升4%，收於每桶103.27美元，漲幅為3.82%。

美國總統特朗普周日接受訪問時表示，是把伊朗問題徹底解決，還是達成協議，現已到了必須作決定的時刻。特朗普暗示，美國可能會在11月3日中期選舉後，恢復對伊朗的打擊，而他已向波斯灣增派兵力，其中包括第三個航母戰鬥群。據悉德黑蘭正在準備應對美國可能在中期選舉前後發動新一輪轟炸，不排除在整個中東地區實施報復。

美戰略油儲降至1982年以來最低 德國招標出售柴油等儲備

另一方面，美國政府開始動用戰略石油儲備，以應對煉油供應中斷。美國能源部表示，已批准從戰略石油儲備緊急交換最多40萬桶原油，以處理菲利普斯66(Phillips 66)(PSX-US)位於路易斯安那州湖查爾斯煉油廠面臨的供應中斷問題。不過，美國戰略石油儲備目前已降至1982年以來最低水平。特朗普政府先前因美國對伊朗戰爭擾亂供應鏈而動用儲備，前總統拜登也曾在俄羅斯入侵烏克蘭後釋出戰略石油儲備。

歐洲方面，德國國家石油儲備機構EBV已發布招標，計劃出售戰略儲備中的柴油、取暖油及原油，這是七大工業國集團(G7)成員在10月初同意釋出戰略儲備後，德國首次採取相關行動。

花旗：油市短期上行風險仍大 中東航運低效推高交付成本

花旗近日發表研究報告指，儘管阿拉伯灣原油流量有所恢復，短期油市風險仍偏向上行，因物流效率低下造成運費錯位，令交付供應未能全面正常化，而地緣政治風險亦可能在以色列國會選舉及美國中期選舉前後再度浮現。該行指，阿拉伯灣原油出口的正常化主要體現在數量而非物流層面，前所未有的航運低效令到岸原油成本維持高企。阿拉伯灣至中國的超大型油輪(VLCC)運費近日逼近每噸250美元，約等於每桶35美元，較過去十年平均水平高出逾20倍；OilX數據顯示中東原油出口仍較去年同期少每日逾400萬桶。受制裁、閒置及戰損影響，有效運力遠低於名義運力，全球逾930艘VLCC中僅約784艘在役。

該行又指，根據美俄柴油協議安排，美國政府宣布暫停對俄羅斯柴油貿易制裁六個月，俄承諾10月向美出口30萬噸、11月出口約50萬噸及其後再增加至約100萬噸。俄羅斯柴油出口有望回升至每日約50萬桶，或紓緩全球氣油裂解價差壓力，但高運費及煉廠限制或令額外供應傳導至較低到岸產品價格的速度放慢。客戶會議方面，市場普遍預期美伊緊張或延續為長時間、低強度狀態，油市或呈反覆但逐步偏強，而非急劇地緣溢價；遠期曲線信念則較弱，因區域緊張若延至2026年以後或支撐遠期油價，惟外交突破亦可迅速抹去長約中的地緣溢價。

中銀國際上調今明兩年油價預測 看好中海油及中石油

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中銀國際則指，隨著中東地緣政治緊張局勢升級，該地區兩條重要海峽通行受影響，沙特阿拉伯石油基礎設施亦面臨威脅，油價已升至5月以來最高水平。

該行指，鑑於當前局勢短期內難以解決，預計油價將在較長時間維持高位，遂將2026年油價預測上調9%至每桶94美元，並將2027年油價預測上調22%至每桶90美元。該行維持中國石油行業「中立」評級，更看好中海油(00883)及中石油這類上游業務佔比較大公司。

何啟俊：油價易升難跌疊加資金偏好高息股 三桶油可吼位吸首選中石油

富途證券高級分析師何啟俊指，除了美伊戰事，胡塞武裝與沙特的戰火似乎未有平息跡象，近兩日報道亦見特朗普似乎有計劃再次向伊朗發動軍事行動，令市場對地緣政局變化的憂慮程度比之前升溫，在此情況下，油價在較高位置徘徊是可預見狀況。若要油價回落，可能需美伊、胡塞武裝與沙特戰火突然平息，大家願意坐下來談停火，否則，如持續有計劃互相打擊，油價很難再跌下來。

至於油股，何啟俊認為，現時仍然適合部署，一來油價似乎易升難跌，二來在港股如此弱勢情況下，似乎近期資金偏好較高息，即防守性較強的股份，油股股息率達5、6厘，亦是其中一個值得留意板塊。而在「三桶油」中首選中石油，其走勢看來比中海油好，大概9.6元可考慮吸納，暫可上望10.7元。另中石化(00386)下面大概4.3至4.4元近期有頗強的雙底支持，若於4.3元買入，可以4.8元即前升浪浪頂為目標。其實，近期油股都表現不錯，雖然中海油似乎較落後，但若油價繼續處於高位，「三桶油」都有機會一齊升，相信中海油也不會回落太多，若想部署大概23元邊就要買入，也可上望前升浪浪頂大概25.5元。

中石油今日升5.78%收報10.16元，中石化升4.04%報4.64元，中海油升3.55%報23.94元。原油ETF方面，F三星原油期(03175)升0.84%報13.27元，FGX原油(03097)升0.76%報10.67元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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