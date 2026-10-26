26/10/2026 13:12

美國總統特朗普指，有可能對伊朗採取新一波軍事行動，市場憂慮中東局勢升溫，推動油價上升。歐美上周五（23日）齊跌，亞股今早（26日）亦普遍走軟，A股未止跌，惟跌幅收窄。港股今早走勢反覆，最多曾升過百點，盤中亦曾倒跌數十點。恒生指數半日報23193，升100點或0.4%，主板成交逾930億元。恒生中國企業指數報7795，升39點或0.5%。恒生科技指數報3857，跌14點或0.4%。

張智威：本周部署應避開「風眼」股

布蘭特期油價格維持每桶110美元高位，環球股市受壓，港股早段走勢反覆，不過半日最終收升。信誠證券聯席董事張智威向經濟通通訊社表示，本周有至少有四項重磅事件殺到，包括重磅股滙控(00005)明日公布第三季業績，雖然市場普遍預期滙控利潤按年見升，但早前英國有意調高銀行稅，為滙控增添營業前景的不確定性。與此同時，全球進入超級央行周，除美聯儲外，歐央行及日央行亦將啟動議息；期指結算，大戶傾向推高還是推低結算，目前仍存在不明朗因素；加上美國即將舉行中期選舉。上述事件為港股帶來多項變數，導致市況以窄幅上落為主。

以技術層面分析，張智威認為本周港股將於22000至23600點區間震盪，支持位22000位置為牛證街貨分布較重的位置；上方23600的阻力則對應日前恒指大跌逾700點的裂口位置。由於目前尚未能確認大市方向，他建議本周與其勉強入市，不如戒急用忍，先暫時忍手觀望。而對於減持入市或已有部署的投資者而言，他提醒應嚴格控制注碼，並避開「風眼」板塊，如近期回調幅度較大的AI類股份。

業績亮麗未能抵銷金價弱勢

油價高企引發通脹憂慮，國際金價受壓，現貨金價曾失守4000美元關口，現貨金價今早稍見回升，報每盎司4012美元。金價受挫拖累一眾金礦股下跌，紫金(02899)跌5.8%，報27.74元；山東黃金(01787)跌2.9%，報16.94元；招金礦業(01818)跌1.8%，報16.24元；赤峰黃金(06693)跌3.8%，報30.08元。

張智威指，油價持續於約110美元水平，令聯儲局擔心惡性通脹而傾向維持較鷹派立場，加息或高息環境不利於無孳息的黃金，投資者持有意欲下降，連帶金礦股及金飾股同樣受壓。即使部分股份基本面理想，例如紫金礦業第三季純利按年增長26%、周大福發盈喜且預期股息率達約7厘，但金價下跌已成為主要負累，業績催化力或不足以抵銷金價弱勢。預料短線相關股份仍會受壓，長線則需等待油價明顯回落後，金價才有機會重新站穩並帶動股價反彈，惟現時仍未見油價回落勢頭，預計金價目前亦將於現水平徘徊。

不過，若投資者願意承受波動並作較長期持有，張智威認為現水平反而可能是較佳的吸納機會，但由於現時未知油價何時回落，在部署上必須控制倉位，小注買入並做好「坐貨」的心理準備。他點名紫金有機會回升至35元水平，以現價計算，潛在升幅達26%；而周大福等金飾股則可繼續關注其基本面及高息特性，適合作為收息部署。

撰文：經濟通市場組