29/10/2026 17:00

全球金融市場瞬息萬變，投資者對多元化資產配置、風險管理及穩定現金流的需求顯著提升。滙豐於 2026 年 10 月 港島香格里拉酒店成功舉辦「滙豐ETF 博覽 2026——『滙』聚全球視野、『豐』收核心資產」午宴講座。作為滙豐旗艦投資教育平台「滙豐 ETF 智通學苑」（HSBC ETF Intelligence Academy）的年度重點項目，本次博覽匯聚了香港交易所、六大國際及本港頂尖 ETF 發行商包括華夏基金、南方東英、易方達、未來資產 Global X、恒生投資及景順，以及著名財經專家陳永陸（陸叔）與胡孟青（青姐），一同解構第四季在全球宏觀變局下的核心資產配置策略。

交易所買賣基金（ETF）在近年迅速成為全球及本港投資者建構防禦性與成長型組合的重要工具。根據活動發布之最新數據，2026 年上半年香港 ETF 市場的日均交投量按年顯著增長高達 37%，表現遠超同期港股大市整體交投量 17% 的升幅。現時 ETF 交易量已佔港股總交投量約 17%。於 2026 年 6 月正式面世的「滙豐 ETF 智通學苑」，正是為了回應本港高淨值客戶及個人投資者對全球 ETF 配置日益殷切的需求，透過一站式教育生態系與專業發行商網絡，協助投資者掌握市場趨勢並靈活部署。

在博覽的致辭與分享環節中，專家們對香港 ETF 市場的發展前景給予高度肯定。滙豐香港區零售銀行及財富管理業務董事總經理兼財富管理及金融服務方案主管吳詠儀表示，2026 年上半年香港 ETF 市場交投量跑贏大市，反映投資者正加速運用 ETF 進行跨市場及跨資產類別的靈活配置。香港交易所市場科客戶業務發展部高級副總裁黃集恩亦指出，香港繼續穩居亞洲領先的ETF市場之一，受惠於市場流動性充足、產品持續創新以及投資者參與日益廣泛，香港ETF市場保持強勁增長動力。

滙豐香港區零售銀行及財富管理業務

董事總經理兼財富管理及金融服務方案主管吳詠儀小姐

針對第四季部署，「滙豐ETF智通學苑」聯同六大發行商聚焦四大資產配置主線：透過涵蓋美、港及韓國算力鏈的 ETF 捕捉 AI 與半導體長期盈利；利用備兌認購期權 ETF 創造現金流；以主題 ETF 捕捉 AI 製藥與生物科技機遇並分散單一新藥研發風險；以及藉實物黃金 ETF 對沖地緣政治與通脹風險。

面對多變的投資環境，滙豐將繼續透過「滙豐 ETF 智通學苑」，為投資者提供前瞻性的市場剖析、專家實戰講座以及全面的教育資源。投資者只需透過 滙豐Easy Invest App (HSBC HK 證券+)，即可一站式查閱於香港、美國及中國A股市場上市 ETF 的即時報價、市場數據與技術分析指標，隨時隨地把握全球資產配置機遇。

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