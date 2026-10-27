27/10/2026 08:48

要聞盤點

1、美股三大指數周一（26日）全線上升，人工智能企業Anthropic正式向美國證券交易委員會(SEC)提交首次公開招股(IPO)註冊文件，消息重新點燃市場對AI產業的投資熱情，帶動晶片股造好。道指收市升146.42點，或0.28%，報52361.58點；標指升53.09點，或0.7%，報7676.77點；納指升214.04點，或0.82%，報26169.38點。中國金龍指數無升跌。日經指數開報63225點，低開50.5點。

2、沙特阿拉伯、巴基斯坦及土耳其高級安全官員首聚德黑蘭推動美伊局勢降溫並重啟談判；伊朗表示若美國解除封鎖，可考慮於四五天內重開霍爾木茲海峽。

3、美國汽油均價升破拜登任內平均水平，共和黨中期選舉壓力大增；據報與特朗普家族相關企業正擴充律師團隊，以應對一旦民主黨贏得中期選舉可能發動的大範圍調查。

4、中國人民銀行設立債券市場非銀行機構大額贖回互換便利，以維護債券市場整體穩定運行。

5、在美國上市的景順中國科技ETF連續三周遭資金撤走，本月淨流出規模有望創出歷史新高。

6、歐盟將於11月1日起，向從歐盟以外地區直接寄予區內消費者的網購貨品徵收每類2歐元手續費，並疊加今年7月實施的低價包裹3歐元臨時關稅。

7、AI巨頭Anthropic公開提交上市申請，上半年營運虧損約6.93億美元，計及非現金會計調整後淨虧損807億美元，據報擬於11月16日當周上市。

8、蘋果承認首款摺疊屏幕手機iPhone Duo有少量裝置出現內屏故障，呼籲受影響用戶聯繫AppleCare安排更換，並指大部分裝置不受影響。

9、Meta宣布計劃透過發行股權集資最多950億美元，以全力支持人工智能基建及產品研發。

10、微軟據報向美英加印四地約6萬名員工提供自願離職補償方案，佔總員工逾四分一，冀控制成本並避免強制裁員。

11、據《首爾經濟日報》報道，SK海力士準備於10月28日宣布一項規模達50萬億至60萬億韓元的額外股東回報計劃。

12、強積金顧問GUM公布，截至10月20日，10月強積金回報下跌1.5%，人均虧損5219元；年初至今累計仍升4.6%，人均賺15068元。