27/10/2026 09:10

Claude AI母企Anthropic正式向納斯達克提交上市申請，預計將在11月內感恩節前完成IPO。消息刺激投資者對AI投資意欲，隔晚美股風險胃納回升，疊加油價回落支持，三大指數收高，道指升146點報52361，納指升214點報26169，標普升53點報7676。

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*中概、ADR個別發展*

中概股個別發展；阿里巴巴升0.61%報100.25美元，拼多多跌1.15%報78.13美元，京東跌0.47%報25.24美元，百度升0.84%報77.85美元，理想跌0.35%報11.35美元，蔚來跌0.91%報3.26美元，小鵬跌0.98%報9.12美元，貝殼升3.10%報17.61美元，攜程升0.33%報39.91美元。

ADR較港股上日收市造價個別發展；騰訊(00700)ADR較港股低0.21%，折合385.6港元；小米(01810)ADR較港股低0.67%，折合26.7港元；美團(03690)ADR較港股低0.20%，折合73.9港元；友邦(01299)ADR較港股高1.04%，折合71.6港元；滙控(00005)ADR較港股高0.64%，折合143.1港元；港交所(00388)ADR較港股低0.08%，折合372.1港元。

*外圍回暖理論上有利港股，但料美國議息前資金傾向審慎*

隔晚美股主要受Anthropic正式提交上市提振，此前AI企業都有意延後上市計劃以待市場氣氛回升，現時Anthropic的上市申請反倒成為刺激投資氣氛的一抹良方。受AI硬件主導的亞洲股市回升，日股彈1.9%，韓股勁升3.9%。反映港股預期表現之「黑期」新加坡HS50指數現報23283，升73點，較恒指現貨高水72點，恒指開市料升約100點。

恒指昨日後反彈回升，盤中成功守住23000，亦引證22800支持力。參考恒指牛熊證街貨分布，昨日升市下牛倉以獲利為主，但整體獲利幅度不大，全倉淨減470張對應期指張數，22500至22599仍為最重貨區，涉1029張對應期指張數。相對熊倉昨日升市下加強部署，全倉淨增915張對應指張數，最多新增區域為新開的最貼價23600至23699，淨增535張對應期指張數，反映淡方信心仍偏強，料23600為目前大市較大反彈阻力，該位同時為 上周三(21日)至上周四(22日)的下跌裂口附近，但距離現價仍有約400點距離，觀望外圍氣氛回升但面臨聯儲局議息前的資金活躍程度。

撰文：經濟通市場組