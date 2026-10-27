27/10/2026 10:30

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英分銷銷售部副總裁 張健朗



港股稍回升，但帶動反彈的主力由科網股轉為內銀、石油、內房及本地地產等傳統板塊。美聯儲局議息在即、市場預期沃什立場偏鷹，高息環境會否持續壓制港股流動性？

滙控(00005)今日（27日）公布Q3業績，市場預期稅前利潤按年大升近三成。另一邊廂，美股三大雲巨頭本周集中放榜，市場關注人工智能企業回本能力。

月之暗面於周末重磅大模型KimiK3.1Pro，將API輸入及輸出價格大幅下調35%及32%！MiniMax(00100)應聲大跌超過一成。在巨頭大廠生態綁定潮下，獨立AI大模型企業的生存空間會否被進一步擠壓？

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