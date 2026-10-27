27/10/2026 15:00

此ANT(Anthropic)非彼Ant(Ant Group)，但就在螞蟻集團2020年10月26日「世紀招股」整整六年後，擁有全球最先進大模型Claude Opus5.5的人工智能巨頭Anthropic，以「螞蟻」之名衝刺人類史上最大IPO。厚達400頁的S-1招股說明書，最值留意的並非長篇累牘的風險提示，而是不可撤銷的算力豪賭。

營收飆升，暗示40萬億美元TAM

20億、47億、116億美元，說的是Anthropic去年四季度、今年一季度、二季度的營收，單看此魔幻般的增速，不難理解何解單季營收不到沃爾瑪的十分一（116億美元 VS 1879億美元），估值卻高達後者的兩倍（1.5至2萬億美元 VS 9500億美元）。年花費10萬美元以上的客戶，亦從2024年底的200個、去年底的1500個，一躍到今年9月的11900個。

公司於招股書稱，知識型員工去年在全球創造了超過40萬億美元的經濟價值，將通過前沿AI進一步擴大這一價值，暗示未來「潛在市場規模(TAM)」將超越馬斯克旗下SpaceX預言的28.5萬億美元。

巨額採購未入帳，附不可撤銷條款

相比AI概念股近期受累「資本稀缺」大幅調整，Anthropic坐擁1123.9億美元現金及等價物，加上193億美元的短期證券投資，財大氣粗超越亞馬遜（1230億美元）、Meta（900億美元）、微軟（770億美元），何解仍要世紀募資（預期超越SpaceX的860億美元）？

最大玄機在於公司的基礎設施服務安排。招股書披露，其分別與多個算力巨頭達成採購協議，包括承諾2026年11月至2033年5月，向微軟支出至少449億美元；2026年4月至2033年5月，向谷歌至少支出1145億美元；2026年5月至2036年4月，向亞馬遜支出至少1100億美元；至2029年向SpaceX支出最多1205億美元。換言之，未來十年僅向這四巨頭就須支付近4000億美元，且多數帶有不可撤銷、照付不議條款。

一憂期限錯配，二憂頂端溢價侵蝕

若再加上跟博通、Lambda等的小額採購、租賃協議，潛在現金流壓力可謂壓力山大，一旦收入與成本出現期限錯配，例如營收增長隨需求波動，而基建協議必須履行，無論是自由現金流還是再融資成本，勢將紅燈閃現。

由此帶出另一問號，Anthropic主要收入來自Claude Code這類智能體產品，且高度依賴新款大模型（三季度逾八成收入來自過去6個月發布的版本），眼見Muse、Deepseek、Kimi等在編程代理能力方面奮起直追，且每任務單位成本齊低於Claude，倘若Anthropic前沿模型按創始人阿莫迪倡導的「pacing the frontier」，不再能力大飛躍，頂端溢價將持續面臨中低價模型的侵蝕，天價賬單能否回本？

撰文:金子安