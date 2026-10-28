28/10/2026 14:10

據《路透》引述知情人士表示，中化旗下農業巨頭先正達（Syngenta）顧問團隊擬將其香港IPO估值定在至少660億美元，使其有望成為明年全球規模最大的首次公開發行（IPO）之一。該公司最有可能於明年年初上市。

（官網截圖）

消息人士稱，瑞銀和中金正按2026年預期EBITDA的15至20倍向投資者推介這家總部位於瑞士巴塞爾的農化集團。按其2025年44億美元的EBITDA計算，公司估值約為660億至880億美元。

消息人士表示，先正達正試圖將自身定位為生物技術企業而非傳統化工生產商，其作物保護產品組合和抗病抗蟲新品種研發項目儲備支撐了高估值。

由中國中化控股的先正達計劃出售10%-20%的股權，預計募資50億至100億美元，所得資金將用於償還債務及投資種子和作物保護業務。中信銀行和美國銀行也參與承銷。

消息人士稱，雖然IPO仍可能於今年底前完成，但2027年1月上市的可能性更大。先正達於2017年被中化集團以430億美元收購。該公司曾計劃在上海上市，但於2024年撤回申請。

撰文：經濟通採訪組