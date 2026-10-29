29/10/2026 09:10

美股周三(28日)科技股普遍造好，三大指數連升第三日。市場聚焦人工智能投資前景、企業業績，以及聯儲局最新利率決議。晶片股受惠於韓國晶片製造商SK海力士(US.SKHY)公布破紀錄季度盈利而飆升逾13%。

聯儲局宣布維持聯邦基金利率目標區間於3.75厘至4厘，符合市場普遍預期。不過，議息結果以10票贊成、2票反對通過，理事麗莎庫克及克利夫蘭聯儲銀行行長哈馬克均支持加息四分之一厘。

聯儲局在聲明中指出，美國經濟活動正以強勁步伐擴張，內需保持韌性，生產力增長及資本投資強勁，但通脹仍處於偏高水平。局方表示，將繼續評估更多經濟數據，以決定合適的貨幣政策立場，推動通脹回落至2%的目標。市場繼續關注12月會否加息。

道指收市升97.53點，或0.19%，報52475.1點；標指升21.38點，或0.28%，報7743.98點；納指升72.04點，或0.27%，報26549.85點。

大型科技股走勢不一。SpaceX(US.SPCX)跌2.3%，特斯拉(US.TSLA)跌0.8%，英偉達(US.NVDA)跌1.2%，Meta(US.META)跌1.2%，蘋果(US.AAPL)跌0.9%；Alphabet(US.GOOGL)升1.3%，亞馬遜(US.AMZN)升0.6%。

SK海力士升逾13%

晶片股則受業績消息帶動。SK海力士(US.SKHY)公布創紀錄季度盈利，其美股ADR升13.3%；美光科技(US.MU)升5.9%，AMD(US.AMD)升3.2%。

甲骨文(US.ORCL)升10.7%，公司於投資者日公布，目標於2030財年錄得至少2250億美元總收入，按2026財年計算的複合年增長率逾35%。公司並承諾，2027至2030財年期間的額外集資額將限制於200億美元，不包括現有債務再融資。

油價升，紐約期油升逾2%

油市方面，紐約期油升2.2%，報每桶102.1美元；布蘭特期油升1%，報每桶110.47美元，中東地緣政治局勢持續緊張，市場憂慮原油供應受阻，為油價帶來支持。

匯市方面，美匯指數徘徊於102水平附近，早段曾升至102.49，其後略為回落至102.1，下跌0.2%。美元兌日圓於157至158水平上落，走勢反覆。歐元兌美元走勢早段偏軟，尾市反覆向上，報1.1161，上升約0.3%。

國際金價反覆上落，市場對利率走向保持審慎。現貨金微升0.2%，報每盎司4069美元；紐約期金升0.2%，報每盎司4085美元。

撰文：經濟通國金組