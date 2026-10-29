29/10/2026 17:11

美國聯儲局一如市場預期維持聯邦基金利率不變，港銀亦維持最優惠利率(P)不變，惟市場普遍預期聯儲局12月將再加息0.25厘，本港地產股今日普遍偏軟，部分銀行股逆市造好，金礦股則普遍下挫，銀行股是否最值博？

（iStock圖片）

聯儲局10比2票通過維持利率不變 12月加息0.25厘機率近八成

聯儲局宣布維持聯邦基金利率目標區間於3.75厘至4厘，符合市場普遍預期。不過，議息結果以10票贊成、2票反對通過，理事麗莎庫克及克利夫蘭聯儲銀行行長哈馬克均支持加息四分之一厘。聯儲局在聲明中指，美國經濟活動正以強勁步伐擴張，內需保持韌性，生產力增長及資本投資強勁，但通脹仍處於偏高水平。局方表示，將繼續評估更多經濟數據，以決定合適的貨幣政策立場，推動通脹回落至2%的目標。主席沃什則指，金融條件近期有所收緊，但尚未達到緊縮水平，會按經濟形勢採取所需行動，壓低通脹是美聯儲的責任。

市場繼續關注12月會否加息。根據芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具，聯邦基金期貨投資人預測，Fed在12月9日會議加息0.25厘的機率達78.4%，明顯高於一個月前的36.3%。

經絡：即使美聯儲再次加息 料港銀或僅作有限度微調P

香港方面，滙豐銀行、中銀香港(02388)及恒生銀行均宣布維持最優惠利率(P)於5厘不變，渣打銀行（香港）維持P於5.25厘不變，預料其他銀行將陸續跟隨。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，聯儲局於上月作出的防禦性加息，對於控制通脹的作用仍有待觀察，故今次按兵不動。然而，美國9月份消費者物價指數(CPI)按年增長3.7%，核心CPI按年增長2.6%，雙雙高於市場預期，加上地緣政治局勢仍存變數，若未來通脹數據高居不下，不排除聯儲局於12月會再度加息以壓抑通脹。

香港息口方面，曹德明指，現時本港銀行體系總結餘維持約540億港元水平，加上近期港元貸款需求偏弱，一個月銀行同業拆息(HIBOR)於10月份一直處於3厘以下水平，由於資金成本暫未見太大壓力，本港銀行暫時仍未需要上調最優惠利率。即使美聯儲12月因應通脹再次加息，預料本港銀行或僅作有限度微調P。

中原按揭料美息再加一兩次後見頂 港息不變利好樓市

中原按揭董事總經理王美鳳指，美國於9月份加息後於10月份暫停加息屬市場預期，聯儲局議息聲明提及應累積更多資訊以確定適當的政策，並強調決策取決於往後最新數據。美國若然在12月加息，料不會在1月份再進行連續性加息，以爭取更多時間觀察調整息率後之滯後作用及影響，而明年首季息率調控取決於通脹及經濟數字發展，預期明年首季過後美息大致上先步入橫行觀察期，中長線息率於通脹回穩後回落。她預期美國或於12月再加息一次0.25%，應對通脹風險，累計之前9月份加幅合共加息達半厘，屆時本港銀行是否跟隨加P料將視乎港元拆息升勢及銀行綜合資金成本變化等因素，加P與否的機率各佔一半；銀行或因資金成本上升而上調最優惠利率P，加幅料介乎0.125厘至0.25厘；然而基於過往銀行對於息率變化之韌性甚大，在銀行存款基礎龐大及資金成本升幅仍溫和的情況下，年內港P或有機會仍維持不變。

樓價方面，王美鳳指，9月美國為應對通脹重啟加息，本港銀行維持息率不變，而市場對於年內仍有機會溫和加息之預期，已在逐步消化，預期本地息率大致變幅不大，目前息率因素對樓市影響不大。儘管樓價經過上半年強勁增長而下半年進入消化期，以致買家追價取態轉為保守，與業主較多拉鋸令二手成交膠著，但一手貼市令銷情保持理想，基於樓市基本面因素向好，租金處高位造就大眾由租轉買及買樓收租之需求持續強大，加上本港經濟增長向好，支持樓市繼續向好發展。

不過，仲量聯行香港主席曾煥平指，雖然是次美國不加息，不代表加息陰霾已消除，因現時美國通脹壓力仍然高企，加息壓力日重，加上港元與美元掛鈎，現時香港與美國的息差已擴大，美國進一步加息及香港跟隨上調利率，相信只是時間問題。一旦加息，將難免增加買家的供樓負擔，以及加重發展商的財務壓力，因此，近期不少發展商的新盤開價已趨向保守，求量多於求價。

（AP圖片）

英國銀行附加稅率增至6%低於預期 明年1月起實施15個月

另值得一提，英國政府計劃將銀行利潤附加稅（市場稱「暴利稅」）由現時3%上調至6%，措施預計於2027年1月起實施，為期15個月。財政大臣賀理安希望透過增加銀行業稅收，紓緩公共財政壓力。市場原先憂慮政府會將附加稅恢復至2023年下調前的8%，最新消息顯示，當局傾向採取較溫和及有期限的加稅安排，以平衡增加收入與維持英國金融業競爭力的需要。隔晚英國銀行股造價偏好，NatWest、勞埃德銀行及巴克萊銀行股價一度分別上升逾2%，滙控則基本持平。

英國銀行附加稅是在企業利得稅以外徵收的稅項，前財相侯俊偉於2023年將稅率由8%降至3%，當時企業利得稅率則由19%提高至25%。

摩通：金價短期仍有下行風險 惟料明年中升至4500美元

另外，近期金價持續受到利率預期和其他資產市場波動的雙重影響，現貨金價上周一度跌破4000美元，創7月中以來最低紀錄，較8月下旬高點累計下跌約13%。摩根大通私人銀行警告，近期跌勢可能尚未結束。由於市場流動性偏低、美國利率仍有上行空間，金價短期恐面臨進一步下跌的風險。摩根大通私人銀行亞洲區利率與外匯策略主管Yuxuan Tang表示，黃金能否形成穩固底部，關鍵取決於美國利率何時見頂。該行預估，聯儲局將在今年12月及2027年第一季分別加息一次。依照這項預測，美國10年期國債孳息率恐從目前略高於5%的水平持續上升，並在2027年年中達到5.25%至5.5%的高峰。由於黃金本身不產生利息收入，債券孳息率上升將提高持有黃金的機會成本，削弱其相對吸引力。不過，該行並未因此轉向長期看空黃金，預估金價將在2027年年中升至每盎司4500美元，並於年底達到5000美元，主要依據是聯儲局結束緊縮周期後，黃金仍將受到經濟和政策不確定性下的避險需求推動。

歐洲資產管理公司東方匯理(Amundi)則認為，金價最嚴重的調整階段可能已經過去，投資者部位下降為未來數周反彈創造了條件。東方匯理投資研究院跨資產策略主管Lorenzo Portelli預估，金價料將反彈至每盎司4500美元左右，但年底前達到先前預期的5000美元已不太可能。

伍禮賢：年底前或再加息地產及金礦股宜觀望 較看好銀行股首選中銀香港

光大證券國際證券策略師伍禮賢認為，聯儲局今次不加息正常，但年底前仍有機會加多一次，且以利率敏感度來看，因下周美國舉行中期大選，大選過後未知會否再攻擊伊朗，若按照之前特朗普說法有機會再出兵，地緣政局或再度緊張，令利率再上行預期有機會升溫，所以年底前再加息一次機會較大。而在加息環境中，對國際銀行股影響較中性，雖然加息有利於淨息差，但對金融市場不太好，而無論滙控(00005)或渣打(02888)過去最賺錢不是靠淨息差，而是在於財富管理或證券經紀業務收入。至於地產股，加息環境對它們一定不是好事，而加息對黃金也較利淡，特別是如果地緣政局緊張，大家對美國CPI再升溫的預期對金價升勢一定有影響，所以往後一個月地產股及金礦股都有機會受壓。國際銀行股則較看好，一方面它們已公布了業績，雖然滙控業績差過預期，但渣打業績表現反映國際銀行股業績確實要看全球資本市場活躍度，現時美股仍較強勢，加息對其衝擊力未必太大，再加上滙控跌至現價，投資者不妨作中線吸納。惟論長線會較看好金價，雖然金價近期沒太大動力，短期仍會受上述因素困擾，但若地緣政局穩定下來，金價有望回復強勢。

伍禮賢又指，除了滙控及渣打可中線吸納，中銀香港(02388)更長線看好，始終本地環境確定性更高，而香港樓市處於復甦，對銀行貸款及資產質素都有幫助，比外圍可能更好。中銀香港股價暫看來難有深度調整機會，業績繼續有保障，本地金融特別銀行業前景頗佳，現價49元附近已可吸納，之前最高差不多53元，往後有機會繼續破頂。地產股及金礦股就暫宜觀望。

地產股今日普遍偏軟，新地(00016)跌0.28%收報106.9元，恒地(00012)跌0.87%報27.44元，長實(01113)跌0.04%報46.1元，信置(00083)跌0.3%報10.03元，新世界(00017)跌0.5%報4.98元，嘉里建設(00683)跌0.23%報17.39元。銀行股表現各異，滙控跌0.07%報135.5元，渣打跌1.18%報217.2元，中銀香港升0.82%報49.38元，東亞(00023)升0.23%報17.74元，大新銀行(02356)無升跌報13.13元。金礦股則普遍下挫，招金礦業(01818)跌2.27%報15.96元，紫金礦業(02899)跌2.3%報27.98元，山東黃金(01787)跌5.83%報16.16元，靈寶黃金(03330)跌2.05%報16.26元，惟紫金黃金國際(02259)升0.41%報123.7元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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