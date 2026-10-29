29/10/2026 13:05

美聯儲一如預期維持聯邦基金利率目標區間維持於介乎3.75厘至4厘，符合市場預期。韓國晶片巨頭三星季績意外遜預期，拖累韓股升轉跌，亦拖累港股AI概念股全線挫，不過金融股造好，支撐港股靠穩。恒指半日反覆升11點或不足0.1%，收報23106，主板成交逾982億元。恒生中國企業指數報7814，升23點或0.3%。恒生科技指數報3777，跌76點或2%。

（Shutterstock圖片）



郭家耀：港股爆發力弱，但料22500前有資金撈底

美國聯儲局一如預期維持利率不變，而且中期選前口風明顯嚴謹，未有對後續息口去向作出任何暗示或預測，僅表明寄望後續經濟數據能提供下一次決策依據。市場暫時鬆一口氣，隔晚美股靠穩，港股維持23000附近徘徊，恒指半日微升。昇恆資本業務發展總監郭家耀向經濟通通訊社表示，風險胃納收縮後港股資金傾向低估值高派息股份，內銀股等受到追捧，加劇早前AI板塊回吐幅度，市場會憂慮AI股資本開支上揚，故寧願將錢流向業績預期更穩定股份。他指現時港股並不如外圍一樣有強勁的爆炸上升幅度，但好在亦未至於跟隨急挫，目前港股於低位估值已很低，預計於22500附近已會有偏強支持。

英國銀行稅率未必對滙控前景太大影響，現價可能開始留意

英國政府發表財政預算案，將銀行利潤附加稅（市場稱「暴利稅」）由現時3%上調至6%，預計明年1月起實施，為期15個月。稅率最終比預期為低，隔晚英國銀行股價普遍回升。港股兩隻英資銀行滙控(00005)及渣打(02888)半日股價靠穩，升不足0.5%。郭家耀指最終英國加徵稅率不算太過份，市場已提前反映不利因素，故今日股偏穩。又以目前市場反應而言，預計相關稅率對滙控業績影響未必很大。

郭家耀指，目前滙控息率已回升至4厘以上，比起早前有更大吸引力，儘管仍未及關鍵5厘水平，但憑滙控過往表現，兼有重推回購等因素加持，只要經濟並未出現大幅衰退，整體都有利金融股發展，故並未對滙控後市太過悲觀，現價可以開始留意對滙控作中長線部署。

撰文：經濟通市場組