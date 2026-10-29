29/10/2026 20:04

房屋局局長何永賢表示願意承擔政治責任並作出請辭。對於問責範圍僅涉及何永賢，其餘下任期只數個月，由她負責是否足夠。行政長官李家超表示，承擔政治責任不理會任期還有多少，屬必然需要履行。

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李家超又指，有關決定已經考慮到多方面因素。對於包括其個人、保安局局長、發展局局長、勞工及福利局等局長在內有沒有政治責任，李家超指出，在進行自我檢討過程中，考慮自己作為政府之首，主要是帶領政府正視問題、解決問題，未來將負起責任帶領政府進行改革工作，而3位局長則要向他負責，他作出的政治決定，3位局長要遵循，未來在自己崗位上，有關局長需汲取教訓，全力以赴推動推行改革。

宏福苑火災報告揭包括房屋局獨立審查組（ICU）、屋宇署、消防處及勞工處等4個相關部門的不足及缺失，李家超對此感到非常失望，指他們沒有履行以民為本、及以結果為目標的施政理念。他同時宣布啟動部門首長責任制下的行政責任兩級調查機制，根據公務員叙用委員會調查規例第93B章，轉介公務員叙用委員會進行調查，整個過程須於三個月內完成。

相關退休人員或取消退休金作懲處

李家超又補充，現階段相信受查公務員有40人至50人，需要接見的人員及證人會更多。針對涉事官員在調查期間已退休應如何追究，李家超表示，根據現有制度，其懲處方式可以通過不發放退休金等途徑執行，有關詳情將由公務員事務局交代。

另外，李家超亦以行政長官身份向災民，以及廣大市民表示道歉，被問到道歉是否來得太遲，李家超回應指，火災後首要任務拘捕疑犯，不讓他們逃避刑事責任，還死者公道，同時要援助和安置受影響家庭，為他們長遠著想做好安排。事件不同階段複雜演變，到現階段他認為是適當時候作出道歉。

撰文：經濟通採訪組