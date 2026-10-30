30/10/2026 07:40

獨立委員會提交宏福苑大火調查報告一周後，港府終交出問責與改革的答卷。特首率領多名司局長鞠躬致歉，房屋局局長何永賢主動請辭承擔政治責任，當局對40至50名公務員展開行政問責，並宣布一系列改革根除圍標弊病。

在問責處理方面，特首僅在政治問責層面接受了何永賢的請辭，理由是雖然這場奪去168條人命的大火，不涉及何永賢個人過錯，但她作為政策局局長，須為其監察範圍及轄下獨立審查組（ICU）的監管職責承擔政治責任。其餘三個被報告點名失職的部門所屬的局長並未同步承擔政治責任。

追責須憑證據，懲處按失職程度

報告明確指出ICU、屋宇署、消防處與勞工處，在監督火警風險上存在不足與缺失，屬於系統性失效，而ICU的責任最大，其主要過失包括巡查前預先通知承建商、對後樓梯開「生口」未有嚴格把關、只看文件而沒突擊巡查等。

這場奪命大火是承建商偷工減料，使用不合規格的易燃物料，疊加四個政府部門監管馬虎，特首決定同時啟動部門首長責任制下的二級調查，轉介公務員敘用委員會，重點調查40至50名公務員，追究其行政責任，三個月內完成。

二級調查的觸發條件是部門出現嚴重問題，或涉及廣泛或重複性的系統問題，或有跡象顯示問題可能涉及部門首長的角色。宏福苑報告點名四個監管部門系統性失效，正符合這一門檻。公務員敘用委員會在調查時，需逐層釐清個人責任，明確界定究竟是個人嚴重疏忽或違規，抑或是系統性制度缺陷所致。若前線人員已按當時指引盡責，但指引本身有漏洞，責任應上溯至制定或監督政策的管理層；若個人無視指引、隱瞞風險或敷衍了事，則必須追究個人責任。

調查小組在揪出哪個涉事公務員疏忽或違規，需有文件、通訊與聽證會證辭交織成證據鏈佐證，並給予當事人充分申辯機會，整個過程須依足程序做和高透明度。當調查結束後，公布處分輕重須依據其失職嚴重程度，並提出理由加以解釋，讓市民明白為何有人要革職、有人僅獲警告，才能體現問責追責到底，並撫平死難者家屬的創傷，讓公眾釋懷。

至於改革方面，政府提出的措施，明顯是針對報告提出樓宇維修三大核心問題：圍標猖獗、監管失效、業主缺乏專業支援。當局提出修例把圍標刑事化，將罰款大幅提高至1,000萬元和監禁十年，並納入《有組織及嚴重罪行條例》，讓執法部門可以凍結資產、沒收得益，法庭亦可加重刑罰；同時修訂《競爭條例》，賦予競委會刑事與民事雙軌執法權。這比以往只能靠民事訴訟或有限競爭法處理，力度明顯提升。跨部門聯合特遣隊整合警方、廉署與競委會權力，主動出擊，有助打破情報壁壘。

全面改革到位，切斷圍標利益鏈

同時成立「樓宇維修支援及服務局」，接管市建局相關服務，提供全流程代辦招標、評標與監督，並設立經執法機關背景審查的合資格驗樓顧問、工程監督顧問和承建商預審名單，直接介入業主與承建商之間的灰色地帶，切斷利益鏈，是政府從旁觀者轉為積極介入者的重要一步。

當局亦進行部門架構改組，設立「公營房屋樓宇管制組」取代原有ICU，屋宇署亦將架構重組，設立區長制強化現樓規管；又成立中央數據系統與AI投訴分析，針對過去各自為政、投訴石沉大海的問題。

整體而言，改革重點及措施，從頂層設計到執行細節均回應了重點，招標、施工、監管，到事後追責的全流程覆蓋，能夠比過往修補式措施更有效處理樓宇維修這個重大民生議題。

宏福苑大火不僅是一場消防災難，更是香港城市老化、監管制度落後及執行疏懶的寫照。問責的最終目的不僅是懲處過失者，更是為了換上一套更完善的新機制。政府今次推行全面改革根除舊樓維修積弊與監管失效，展現了直面系統性問題的決心和魄力，未來須將資源和人手投放到位，並建立透明的公眾監督機制，才能阻止同類悲劇重演，令社會重新聚焦前行發展。