30/10/2026 13:38

友邦保險(01299)公布第三季新業務價值按年跌5%，惟主要受香港及內地業務高基數影響，9月份新業務價值已回升逾25%，管理層表示，對前景保持信心，隨著比較基數回復正常，料第四季增長勢頭進一步加快，高盛及花旗齊籲買入，友邦股價今早升逾3%，若看好其增長前景，或許仍可追入。

（AP圖片）

第三季新業務價值按年跌5% 香港業務跌3%中國跌33%

友邦保險公布，截至今年9月30日止第三季，按固定匯率計算，錄得新業務價值按年下跌5%至14.15億美元，主要受香港及中國內地業務去年同期高基數影響，不過，9月份新業務價值按年回升逾25%。新業務價值利潤率上升5.3個百分點至63.5%，年化新保費則下跌13%至22.37億美元。

期內，公司總加權保費收入增加7%至128.92億美元。分部業務方面，香港業務第三季新業務價值按年下跌3%，主要受去年7月銷售表現極強影響。不過，8月及9月新業務價值合計按年增長20%，本地客戶群繼續錄得強勁增長。中國業務第三季新業務價值下跌33%，主要由於去年同期客戶趕於2025年9月1日全行業重新定價前投保，形成較高比較基數。代理新業務價值於9月恢復強勁增長，銀行保險業務亦逐步改善。保障類產品佔代理新業務價值比重升至46%，帶動新業務價值利潤率上升。其他市場方面，泰國、新加坡及馬來西亞業務第三季新業務價值分別增長9%、22%及10%；其他市場則上升14%。

另外，截至今年首九個月，友邦保險錄得新業務價值按年上升5%至46.27億美元，增長由除泰國以外所有報告分部帶動；新業務價值利潤率上升0.8個百分點至58.9%；年化新保費增加3%至78.92億美元。

友邦：隨著比較基數回復正常 料第四季增長勢頭進一步加快

友邦保險集團首席執行官兼總裁李源祥表示，集團以強勁勢頭踏入第四季，並對前景保持信心，預期隨著比較基數回復正常，第四季增長勢頭將進一步加快。

集團又重申，預期將超越2023年至2026年每股稅後營運溢利複合年均增長率9%至11%的目標，反映新業務增長對未來盈利及股東價值的支持。

高盛：料第四季重拾新業務價值兩位數增長動能 予目標價95元

高盛發表報告指，友邦第三季新業務價值的下滑先前已有充分預期，且基本符合該行預期及市場共識的預測。而以下幾點可能會給投資者帶來驚喜：1)香港市場表現優於預期（同比下降3%，高盛此前預測為下降6%）；2)泰國市場實現正增長（儘管面臨基數效應帶來的挑戰）；3)季度末增長強勁——9月份新業務價值同比增長逾25%，其中香港市場在8月和9月合計增長了20%。

該行指，友邦第三季業績主要受中國內地市場拖累（按年減33%，高盛先前預測為下降8%）。2025年7月和8月因產品重新定價產生的基數效應，以及2026年銀保通路業務受到的干擾，其影響程度均超出了預期。但令人欣慰的是，代理人通路中保障型產品的銷售佔比顯著提升，且該通路的新業務價值在9月重回強勁增長態勢。

展望未來，高盛認為基數效應的影響已基本消退。該行預計友邦在2026年第四季將重拾新業務價值兩位數增長的動能；同時，香港和中國內地市場在2027財年均可望實現兩位數增長。目前友邦的估值為1.0倍2027財年「股價/內含價值」(P/EV)低於其過去3年及5年1.1倍及1.4倍的歷史平均水準。根據該行的估算，其2027財年的股東總回報率(TSR)可達5.4%。該行認為友邦具備良好的風險報酬比，近期股價走軟提供了理想的買進時機，維持「買入」的投資評級，12個月按P/EV計算目標價95港元，相當於預測2027財年P/EV約1.3倍。

花旗：第三季新業務價值跌幅符合市場預期 予目標價103元

花旗則指，友邦保險公布了第三季業績，以固定匯率計算，新業務價值較去年同期下降5%，以實際匯率AER計算則較去年同期下降4%，至14.15億美元，此數據略低於該行預測，但基本符合市場普遍預期。此次新業務價值下滑主要受香港及中國內地市場較高的基數影響；若剔除這些地區，其他報告分部實現了18%的按年增長（以固定匯率計算），而第三季年化新保費(ANP)按年減13%，但得益於中國內地產品和通路結構的優化，新業務價值利潤率提升了5.3個百分點，達到63.5%。

花旗提及，今年9月，集團新業務價值（以固定匯率計算）較去年同期增長率回升至25%以上；管理階層預計，隨著基數效應趨於正常化，今年第四季將維持強勁增長動能，予目標價103元及「買入」評級。

黃偉豪：受惠資金輪動兼業績維持平穩增長 若企穩73.8元可上望近80元

（黃偉豪）

胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁黃偉豪認為，友邦可以再留意。先不論業績，近期整體市況較反覆，且AI相關股都有下跌，資金取態無論美股或港股都有些分散、輪動情況，都再追捧傳統股、大型股，今日港股指數升得不錯，亦是受這些股份推動，友邦亦屬傳統股之一故亦受惠。

至於友邦第三季新業務價值數據，黃偉豪指，雖然第三季香港及內地有下跌，但始終頭九個月仍可升5%，維持較穩定趨勢，而第三季下跌，是受7、8月份香港及內地高基數影響，但管理層提到9月份整體已再有增長，因基數回復正常，增長更達兩成半，所以拉長時間來看，其實仍能維持較平穩增長。再者，管理層繼續維持中期業績時所提每股稅後溢利2023至今年複合大概9%至11%增長目標，相信第四季繼續有不錯增長而達標機會大，若能達標對估值會有較正面拉動，畢竟股價過去總體表現不算很強，特別是由年初90元調整了好一段時間，在現時估值不太高，業績又相對沒問題下，有條件修復多一些。而從技術走勢看，友邦今日也初步升穿了50天及100天線，反映大家對其中長線看法慢慢轉趨樂觀，若能企穩50天線大概73.8元，可先上望近80元，現價已可買入，下面可以約72元止蝕。

友邦半日升3.63%收報74.25元，成交12.05億元。其他保險股亦普遍向上，保誠(02378)升1.88%報94.65元，宏利(00945)升0.86%報353.2元，富衛集團(01828)升0.12%報32.52元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉