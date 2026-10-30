30/10/2026 17:01

剛結束的五中全會強調，要用好用足宏觀政策，深入挖掘內需潛力，內需股憧憬再獲政策扶持，今日普遍炒上，其中蒙牛乳業(02319)更飆近一成，體育用品股及家電股亦表現不錯。內地近月公布的經濟及零售數據也見好轉，若當局繼續推出政策，普遍估值便宜的內需股或仍有上升空間，當中哪類股份最值博？

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五中全會：用好用足宏觀政策 深入挖掘內需潛力

中國共產黨第二十屆中央委員會第五次全體會議10月26日到29日在北京舉行。全會強調，要做好歲末年初各項工作。堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，用好用足宏觀政策，深入挖掘內需潛力，進一步深化改革開放，推動經濟持續向新向優向好發展，確保完成今年經濟社會發展主要目標任務，實現「十五五」良好開局。

另國家發展改革委國民經濟綜合司副司長左剛早前在新聞發布會表示，今年首三季內需對經濟增長的貢獻率達到74.8%，會積極順應內需發展階段、條件及方向變化，正研究制定擴大內需戰略實施方案，並加快推動印發實施；發改委下一步將會同有關部門，以更大力度更實舉措有效擴大內需。

內地9月零售銷售增1.1%創半年高 CPI同比漲幅擴至0.9%

值得留意，國家統計局上周公布，9月份社會消費品零售總額4.24萬億元人民幣，同比增長1.1%，優於預期的升0.6%，創半年最高水平。其中，除汽車以外的消費品零售額3.88萬億元，增長3.9%。按消費類型分，9月商品零售額增長1%；餐飲收入增長2.1%。

另外，國家統計局早前公布，9月全國居民消費價格(CPI)同比上漲0.9%，漲幅較8月擴大0.1個百分點，創今年6月以來新高，但略低於市場預期的1%。其中，城市上漲0.9%，農村上漲0.8%；食品價格下降1.7%，非食品價格上漲1.5%；消費品價格上漲1.0%，服務價格上漲0.8%。

奶價有望進入溫和回升階段 券商看好蒙牛開啟新一輪成長

在一眾內需股中，蒙牛今日股價表現標青，銀河證券指，蒙牛作為乳業雙雄之一具備長期投資價值，過去5年公司因行業周期下行與自身戰略因素經歷階段性調整，當前時點來看公司基本面與估值均已調整充分，築底訊號逐漸明朗，未來隨著乳製品行業步入發展新周期，公司有望憑借深厚底蘊開啟新一輪成長。

值得一提，原奶價格過去5年持續下跌，2026年7月首次迎來同比增速轉正。伊利股份(滬:600887)在2026年第三季度業績說明會上表示，今年以來，上游產業鏈供需持續優化，三季度行業合同奶價已經同比小幅上漲，供需逐步進入平衡。明年來看，需求端包裝類乳品有望溫和回暖，乳深加工國產替代趨勢延續，奶價有望進入溫和回升階段，行業也回歸到更健康、理性的發展階段。

服裝零售轉正安踏修復邏輯強化 滔搏績後急彈帶動體品股情緒

體育用品股今日亦表現突出。數據顯示，9月中國服裝鞋帽針紡織品類零售額同比增長1.2%，增速由8月的負0.5%轉正，略優於社零整體增速。線下消費回暖訊號明確，為體育用品板塊提供了情緒修復的基礎。

安踏(02020)自身的修復邏輯被機構看好。有研報觀點指，安踏受益於國貨替代加速與多品牌協同，渠道庫存健康、DTC轉型深化。FILA復甦趨勢延續，Amer Sports整合效應逐步釋放，疊加高股息與穩健現金流，估值安全邊際凸顯。花旗此前維持安踏「買入」評級及目標價107港元，管理層預計第四季度零售銷售環比改善。滔搏(06110)績後反彈也帶動了板塊情緒，公司近日發布中期業績，儘管上半財年收入與純利按年分別跌11%及16%，但庫存水平健康、派息率超100%，市場對此前悲觀預期有所修正，股價昨日（29日）飆逾11%。

海爾智家第三季盈利跌12% 美的第三季多賺26%

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另邊廂，兩大家電股齊公布最新業績，其中海爾智家(06690)截至9月30日止首三季盈利約149.98億元（人民幣．下同），按年跌13.67%，扣除非經常性損益之盈利128.2億元，跌24.1%，營業收入2218.2億元，跌5.2%，加權平均淨資產收益率12.24%，跌2.73個百分點。其中第三季盈利為46.8億元，跌12.3%，扣除非經常性損益之盈利35.2億元，跌32%，營業收入697億元，跌10%，加權平均淨資產收益率3.88%，跌0.75個百分點。

美的集團(00300)首三季盈利約413.9億元，按年升9.3%，扣除非經常性損益之盈利288億元，跌22%，營業收入3674億元，升1.2%，加權平均淨資產收益率18.06%，升1.27個百分點。其中第三季盈利為149.5億元，升25.9%，扣除非經常性損益之盈利92億元，跌15.7%，營業收入1073.2億元，跌4%，加權平均淨資產收益率6.73%，升1.23個百分點。

黃偉豪：內需股估值便宜料續修復 可吼體品股及家電股

（黃偉豪）

胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁黃偉豪認為，內需股中長線可以留意，一來整體估值較便宜，因年內普遍累積不小跌幅；二來從內地經濟面看，過去個多月數據確實慢慢回穩，開始稍為上升，特別是零售方面，整體第三季GDP亦如是，若配合政策有機會繼續推出，第四季或可稍為看好，惟未必會有很大升幅，始終中長線要有強勁上升關鍵仍要看有否較好增長，但內需股論業務增速普遍不如早幾年那麼快，所以估值料只會有些修復。

黃偉豪續指，當中可留意體育用品股及家電股，其他如餐飲股特別是啤酒股，對其看法會有些保留。近日幾隻體品股已見一些反彈，李寧(02331)又可能會派特別息及回購，令人對股價會有些憧憬，而且，若零售市道復甦，始終體育用品亦屬衣服，需求會較穩定向好。至於家電股，業績都不算太差，雖然內地房地產不見特別強，但若能慢慢穩定一些，對部分家電需求拉高些少，再配合政策面的推動，也有機會刺激家電換新方向。另外，雖然蒙牛股價表現頗強，但乳製品行業競爭頗大，且分別不太明顯，故對其看法偏向中性。而康師傅(00322)在一眾內地食品股中業務面算維持得較好，可以看得稍為樂觀。海底撈(06862)等餐飲股則未必太快受惠，始終行業競爭很大，且見其近年業績及翻枱數字不算特別理想。啤酒股亦不太建議吸納，日前百威亞太(01876)公布的業績表現亦麻麻，故暫時對啤酒股會較審慎。

內需股今日普遍造好，蒙牛升9.42%收報19.86元，優然牧業(09858)升3.69%報3.375元，安踏升4.06%報74.35元，李寧升3.54%報13.75元，特步(01368)升1.88%報3.525元，海爾智家升5.33%報19.95元，美的升3.37%報96.65元，海底撈升3.86%報9.425元，百勝中國(09987)升4.11%報364.4元，潤啤(00291)升4.33%報19.77元，青啤(00168)升3.75%報39.88元，百威亞太升4.06%報5.89元，康師傅升5.07%報12.65元，中國旺旺(00151)升3.86%報2.83元，農夫山泉(09633)升5.9%報42.34元，統一企業中國(00220)升4.82%報7.835元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、中國組、李崇偉 整理：李崇偉

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