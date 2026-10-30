30/10/2026 15:53

10月最後一個交易日，A股繼續下探，滬綜指跌破3600大關，全日收低1.44%報3599.02點，創15個月收盤新低，全月挫6.33%連跌兩月；深成指今日跌2.73%，創業板更挫4.13%。滬深兩市全日成交額1.67萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日增加1179億元或7.6%。

盤面上看，今日科技股繼續走頹，大型科技公司財報重新掀起投資者對AI支出的擔憂。滬深半導體板塊收挫5.5%，軟件服務跌5.6%，AI營銷概念更挫超7%。光通訊板塊調整頗深，龍頭企業新易盛(深:300502)股價大跌逾14%，中際旭創(深:300308)收跌約5%；兩家公司第三季度營收增幅放緩，AI相關原物料採購預付款項大幅飆升，佔用了更多資金。

上漲方面，白酒股全日走高，板塊指數升3.6%領漲大市，瀘州老窖(深:000568)、迎駕貢酒(滬:603198)升停。新興產業受打擊，資金轉而流入傳統板塊。另外，油股跟隨國際油價上行，美國可能對伊朗採取新一輪軍事行動，重燃市場對供應中斷的擔憂。

本月A股主要指數集體收跌，整體呈現縮量下跌的走勢，滬指本月挫6.33%，連跌兩月共9.94%，創業板及科創50指數月跌超兩成，創業板指較今年6月的歷史高點跌幅超44%。據財聯社，滬深兩市超4500隻個股月線收陰，本月個股漲跌幅中位數超12%。

值得留意，10月官方製造業採購經理人指數(PMI)明天公布，路透綜合23家分析機構預估中值顯示，中國10月官方製造業PMI料略降至50，受國慶長假導致工作日減少等季節性因素影響，10月數據往往偏弱。

撰文：經濟通中國組