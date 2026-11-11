11/11/2026 17:45

滬綜指今日（11日）走勢反覆，最終全日收升0.46%實現三連漲，收報3680.64點，深成指也升1.32%，創業板指漲3.11%。滬深兩市成交額1.68萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日放量1714億元或11%。算力硬件再次爆發，光通訊板塊彈4.4%，CPO、PCB概念領漲。下跌方面，白酒股震盪調整，整體跌幅2.7%，酒店餐飲及食品飲料跌幅靠前。

據內媒報道，京東開始內測獨立短劇產品「京東追劇福利社」，採用免費模式。 （AP圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.6705，較上個交易日4時30分收盤價跌23點子，全日在6.6697至6.6785之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.7191，較上個交易日跌24點子，創10月22日以來近三周新低，較市場預測偏弱約340點。

今日新聞精選

1. 中國外交部發言人郭嘉昆今日宣布，應泰國總理阿努廷邀請，國務院總理李強將於11月13日至15日對泰國進行正式訪問。應東盟輪值主席國菲律賓總統馬科斯邀請，國務院總理李強將於11月15日至16日赴菲律賓馬尼拉出席第29次中國-東盟領導人會議。郭嘉昆表示，中方期待以此訪為契機，同泰方加強戰略溝通，深化互利合作；並冀通過中國－東盟領導人會議，與東盟國家增進團結互信，凝聚合作共識，推動《中國－東盟自貿區3.0版升級議定書》盡快生效。

2. 亞太經合組織（APEC）峰會下周三至周四（18-19日）在深圳舉行。日媒指日本正爭取在峰會期間，安排首相高市早苗與中國國家主席習近平舉行正式會談，但相關協調進展不順。在今日舉行的中國外交部例行記者會上，對於中日領導人是否將在APEC峰會期間舉行會晤，發言人郭嘉昆稱，作為2026年APEC東道主，中方積極履行東道主義務，願同各方一道共同推動APEC中國年取得圓滿成功。關於中日關係，中方已經多次闡明立場。

3. 據路透社報道，英偉達(US.NVDA)首席執行官黃仁勳婚外情對象或為中國情報人員的指控出現後，美國國會議員周二（10日）再次呼籲收緊對中國獲取先進人工智能(AI)芯片的限制。中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上回應相關提問時表示，「中方在美國輸華芯片問題上的立場是一貫的」。此前英偉達一直主張不存在芯片走私，稱公司遵守出口法律。

4. 據新華社報道，從國家稅務總局獲悉，離岸信託收益徵稅政策過渡期已平穩結束，絕大多數納稅人積極配合，累計申報離岸信託個人所得稅超1600億元，其中10月當月入庫超1200億元，帶動了全國10月份個人所得稅收入增長近90%。2026年7月24日，財政部、稅務總局發布《關於離岸信託個人所得稅有關事項的公告》，規定取得離岸信託收益的納稅人在90天過渡期內完成申報繳稅，不加收滯納金。

5. 據彭博引述知情人士透露，中國就對政府債券利息收入徵收所得稅開展調研。若實施，舉措有可能提振目前徘徊低位的中國債券孳息率。知情人士稱，人行上個月對部分銀行展開調研，其中涉及若對國債和地方政府債券利息收入徵收25%的所得稅，將對銀行持債意願產生的影響。人行要銀行告知持債意願會減少不到10%、20%、30%，還是超過30%。目前，中國對企業和個人持有國債和地方債利息收入免徵所得稅。知情人士說，調研並不顯示現行政策是否或何時會調整。

6. 中國汽車工業協會發布數據顯示，10月汽車產銷量均超過300萬輛，較9月有所增長；其中，新能源汽車產銷量分別為201.7萬輛和194萬輛，同比分別增長13.8%和13.1%，銷量佔汽車新車總銷量的64.3%。數據還顯示，中國汽車出口量已連續五個月超過100萬輛，新能源汽車出口佔比連續五個月超過50%。其中，10月新能源汽車出口60.6萬輛，同比增長1.4倍。

7. 據內媒澎湃新聞報道，京東(09618)開始內測獨立短劇產品「京東追劇福利社」，採用免費模式，核心玩法是「看劇領福利、劇中同款直接買，京東發貨」。京東並非以劇集付費或廣告變現為主要目標，而是希望透過免費短劇吸引用戶，再通過「劇中同款直接買」和看劇領優惠券的形式帶動消費，將追劇觀眾轉化為平台購物用戶。不過，實測發現相關功能尚處在測試完善階段，暫未見對應的電商跳轉入口。

8. 華為常務董事余承東今日在微博宣布，華為全新子品牌「OSTA星芒」將於11月20日首次公開亮相。同場活動中，享界V8將正式上市，尚界Z7T星野套裝也將亮相，發布會定於當天14時30分舉行。這是華為首次正式確認OSTA星芒的品牌名稱及亮相時間。目前，華為尚未公布該品牌的具體定位及首批產品信息。同期上市的享界V8是鴻蒙智行享界品牌首款MPV，已於9月28日開始預售，預售價區間為32.98萬元至44.98萬元，並已於11月7日開啟全國試駕。

撰文：經濟通中國組