12/11/2026 13:43

據報中國最大閃存芯片製造商長江存儲仍在推進首次公開招股(IPO)，爭取明年首季在上海科創板上市，加上阿里巴巴(09988)近日正式宣布擬分拆旗下芯片公司平頭哥在港上市，芯片股今早延續近期升勢，普遍逆市造好，其中中芯國際(00981)及華虹宏力(01347)都曾再升逾半成，具GPU概念的天數智芯(09903)更再飆一成，為表現最佳科指成分股，芯片股或可再吼。

（AP圖片）

長江存儲擬募資330億 或提供「國產芯」估值錨

據《彭博》引述知情人士報道，長江存儲仍在推進上市計劃，爭取最早於2027年第一季度在上海證券交易所科創板上市。而《路透》11月4日曾引述公司內部備忘錄及知情人士報道，長江存儲的上市計劃可能推遲幾個月，預計明年上半年掛牌，具體時間將取決於市場狀況。

長江存儲的母公司長存控股於8月向上海科創板提交IPO申請，擬募資330億元人民幣。上交所9月初向長江存儲發出首輪審核問詢，正式啟動上市審核程序。該公司原計劃於10月底至11月初啟動IPO戰略配售工作。

此外，阿里巴巴近日公布，已向香港聯交所交表申請旗下芯片公司平頭哥主板獨立上市。平頭哥真武系列AI芯片截至2026年4月累計出貨量達56萬片，已服務超650家企業客戶，覆蓋智駕、金融、大模型、具身智能等20多個行業。分析指，平頭哥獨立上市是國產算力芯片資產證券化提速的標誌性事件，其56萬片累計出貨量驗證了國產AI芯片已具備規模化交付能力，獨立上市將展現全棧數據中心芯片的商業價值、吸引半導體與AI算力賽道專業投資者，為國產算力芯片板塊提供估值錨。

券商：兩存擴產帶動設備訂單高增 海外限制加碼國產AI鏈價值凸顯

興業證券表示，兩存加速擴產帶來半導體設備訂單持續高增。目前長江存儲、長鑫存儲等多個存儲項目建設持續推進，根據ChainCatcher消息，長江存儲已著手武漢第3工廠(FAB3)生產設備連接工作；根據長鑫科技(滬:688825)公告，長鑫擬使用超募資金130億元人民幣投資新建技術研發項目，同時，公司擬通過增資和借款方式向全資子公司長鑫產品合肥提供超募資金50億元人民幣，由長鑫產品合肥投資新建「長鑫存儲產品（合肥）有限公司存儲器晶圓後道測試基地二期項目」。隨著設備搬入及產線建設持續推進，下一輪設備框架協議及批量訂單有望近期落地，疊加後續擴產規劃存在上修可能。展望2027年，AI帶動存儲持續高景氣，同時國內長江存儲3DNAND堆疊層數繼續迭代、長鑫存儲HBM持續推進，存儲行業資本開支有望超預期，國產設備訂單增長的二階導有望持續向上，該行持續看好存儲原廠和半導體設備投資機會。

國聯民生證券認為，海外限制由前沿模型訪問、先進芯片銷售，進一步延伸至海外雲算力租賃和前沿AI研發治理；國內「國模+國芯」協同則由推理適配向訓練基礎設施和實際訓練任務持續延伸。外部約束提高自主算力需求的確定性，國內產業進展提升國產算力承接需求的能力，國產AI鏈的戰略價值與產業景氣度形成共振。

Counterpoint：價格驅動超級周期 明年存儲價維持強勢

另方面，研究機構Counterpoint Research日前發表報告，稱第三季全球動態隨機存取記憶體(DRAM)收入按年大增369%至近2000億美元，受惠於AI加速器與數據中心的強勁需求，帶動存儲價格及供應商收入創下歷史新高。三星第三季在DRAM市佔率增長至38%，繼續位居榜首；SK海力士市佔率則由去年同期的33%降至29%；美光(US.MU)及長鑫科技市佔率分別為21%及9%。

Counterpoint Research高級分析師Jeongku Choi指，當前屬於價格驅動的超級周期，而非由出貨量驅動。AI已將存儲從大宗商品轉為稀缺高價值資源，買方競逐供應保障，而非在價格上反覆博弈。在價格持續上行下，預料供應商盈利在下季度再創新高。研究總監MS Hwang預計，明年存儲價格將維持強勢。今年表現落後於普通DRAM的HBM價格正逐步追升，加上主要新增晶圓廠於2028年前不會投產，供應將持續偏緊，均支持價格維持強勢。

瑞銀：華虹季績勝預期升評級至「買入」 惟降目標價至108元

值得一提，中芯國際將於今日收市後公布業績，而華虹宏力已於上周放榜，集團截至2026年9月30日止第三季純利1.23億美元，按年升1.47倍，按季升77.7%；每股基本盈利6.6美仙。期內銷售收入9.87億美元，按年升19.9%。今年第四季度指引，集團預計銷售收入約在10.8億至10.9億美元之間，預計毛利率約在25%至26%之間。

瑞銀發表最新報告指，華虹宏力第三季業績勝預期，尤其毛利率帶來正面驚喜，對該公司看法更正面，並上調2026至2028年盈利預測70%至139%，較市場預期高33%至67%。公司指引第四季收入按季升9.4%至10.4%、毛利率按季擴大0.4至1.4個百分點。該行現預期其2027及2028年收入分別按年升46%及24%，目標價則由148元降至108元，主要反映近期中國半導體股估值下調，以及下調2027至2028年平均每股淨值至30.83元（原本為36.88元）。股價較近期高位累跌65%，現價相當於2027年預測市帳率約2.5倍，估值吸引，將評級由「中性」上調至「買入」。

（截自華虹網頁）

天數智芯首10月GPU出貨逾8萬片 推理芯片收入暴增

另邊廂，國產通用GPU廠商天數智芯上周發布自願公告，截至10月31日止10個月，芯片累計出貨量超過8萬片。集團指，將繼續立足自身技術優勢，推進產品迭代與商業化進程，把握人工智能及國產算力產業發展機遇，持續提升產品競爭力及市場地位。董事會對集團的日常營運、業務發展及產品長期發展前景充滿信心。

天數智芯於今年1月8日登陸港交所主板，產品線覆蓋面向大模型訓練的天垓系列和主攻AI推理的智鎧系列。出貨量激增的背後是推理需求的全面爆發。此前披露的財務數據顯示，天數智芯2025年實現收入10.34億元人民幣，按年增長91.6%，其中智鎧系列推理產品收入達3.39億元人民幣，按年增長238.2%，成為拉動業績增長的核心引擎。截至2025年末，天數智芯累計服務客戶數量已超過340家。前10個月8萬片的出貨量，意味著國產算力芯片正從早期的測試驗證，正式邁入規模化部署與實質性放量的階段。

黃偉豪：華虹業績有驚喜若守穩70元可看92元 天數智芯更值博上望近100元

（黃偉豪）

胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁黃偉豪認為，整體芯片板塊值得看好，始終在AI發展方面國內廠商都有國產化方向，且股價早前已經過一輪調整，所以對其看法正面，只不過對兩大龍頭中芯及華虹看法偏向中性，因論產品技術它們都不是太高端，特別是華虹較低端，未完全切合AI相關方向。就算國產化加快，始終其產品技術與現時市場相對技術距離仍頗大，故它們在部署上較適宜短線捕捉升勢，中長線則要看之後實際盈利情況。它們近期股價表現都算不錯，但要作短線部署可能華虹會稍好，儘管其基本面麻麻，但已出了第三季營運數據，反觀中芯今日才公布，變相有個未知數，是否好過預期難料，因過去也曾見兩間公司表現不同，而華虹今次結果好過預期，無論收入及毛利率都比公司中期業績後所提的預期高得多，這的確有些驚喜，令股價近期也轉強，短線若守在70元以上，可以50天線約92元作中短期目標價，若現價買入可以70元止蝕。

黃偉豪又指，天數智芯及壁仞科技(06082)始終偏向存儲類，更貼近整個AI產業鏈方向，若揀芯片股這兩隻會較好，儘管波動性同樣大。其中天數智芯今日升得不錯，短線若能守在70元以上，暫可上望約95.5元至挨近100元。

芯片股今早普遍逆市上升，中芯升1.51%收報49.74元，華虹升2.66%報77.15元，ASMPT(00522)升1.67%報103.6元，上海復旦(01385)升0.82%報24.6元，天數智芯升11%報80.25元，壁仞科技升6.67%報22.7元，惟兆易創新(03986)倒跌1.13%報314.8元，瀾起科技(06809)無升跌報195.5元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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