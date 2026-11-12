12/11/2026 17:45

滬綜指今日（12日）走勢反覆，全日收跌0.67%報3655.83點，三連升斷纜，深成指也跌1.68%，創業板指挫2.44%。成交放量，滬深兩市全日成交額1.93萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日大增2557億元或15%。半導體板塊指數收升，尤其存儲芯片一度大漲。貴金屬領跌，至於上個交易日大漲的AI短劇概念陷入調整。

據路透報道，中國AI企業正試圖租用境外數據中心的英偉達芯片算力，憂黃仁勳風波促使美國收緊限制。（AP圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報6.6689，較上個交易日4時30分收盤價升16點子，全日在6.6667至6.6718之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.7174，較上個交易日升17點子，較市場預測偏弱約380點。。

今日新聞精選

1. 商務部新聞發言人何亞東在今日舉行的商務部例行新聞發布會上說，「300億對300億」對等降稅框架安排有利於穩定和拓展中美雙邊貿易，中美兩國工商界對此都抱有較高期待。目前，中美雙方就實施這一安排保持密切溝通。希望美方與中方共同努力，盡快推動這一安排落地見效，為兩國農產品貿易創造更多有利條件。關於經貿磋商，中美雙方正在就貿易、投資等領域各自關切問題保持密切溝通，有關進展將適時公布。

2. 亞太經合組織（APEC）峰會下周三至四（18-19日）在深圳舉行。南韓外交部發言人今日表示，外交部長官趙顯將於11月13日至14日（本周五至周六）訪問中國，並在13日與中國外交部長王毅會晤。中國外交部發言人亦宣布了趙顯訪華的消息。南韓外交部發言人朴鬥淳介紹，這將是中韓外長時隔三個月再次會談。在南韓總統李在明下周訪華出席APEC深圳峰會之際，兩位外長將就中韓關係、朝鮮半島局勢等事宜交換意見。

3. 據路透報道，三位知情人士表示，中國人工智能（AI）企業正試圖租用中國境外數據中心的英偉達(US.NVDA)芯片算力，因擔心涉及該公司CEO黃仁勳的醜聞可能促使華盛頓收緊對中國企業遠程使用先進處理器的限制。知情人士稱，一家中國大型雲服務提供商已在內部討論是否鎖定海外英偉達芯片算力，另有一些企業已聯繫數據中心運營商，希望預訂相關算力。其中兩位知情人士稱，一些規模較小的AI實驗室也在考慮採取類似措施，包括接洽東南亞大型算力租賃服務商

4. 國家發改委發布消息稱，10月29日國內成品油價格調整以來，國際市場原油價格震盪回落，本次調價的前10個工作日平均價格低於上次調價前10個工作日平均價格。自11月12日24時起，國內汽、柴油（標準品）價格每噸分別下調645元、625元。發改委上次調降國內成品油價格還是在8月14日，此後除10月15日價格未作調整外，成品油價經歷了四次上調。本輪調價過後，今年國內油價已經歷22輪調整窗口，其中14次上調、6次下調，並有2次不作調整。

5. 彭博引述知情人士報道，一項反情報評估顯示數據可能遭到收集並向外傳送後，德國軍方禁止使用中國製造的訓練用無人機，並禁止中國品牌汽車進入軍事基地。安全官員認定，無人機和汽車接收的訊號可能被用於間諜活動，相關風險過高。德國軍事反情報局的調查顯示，相關數據可能被轉移至中國情報機構。

6. 在今日舉辦的百度世界2026開幕式上，百度(09888)創始人李彥宏表示，人工智能的下一幕是智能組織。「如果說人工智能是新電能，那麼，智能組織就是AI時代新的廠房，是生產力真正發生的地方。只有匹配AI各種新能力的組織方式落地了，生產力才會大幅度提升，經濟才能加速成長。」一年來，百度內部每天的活躍智能體數，從日均0.5萬增長到3.7萬，漲了6倍多；智能體執行的有效任務完成數，從每周平均8.4萬個，增長到一周超過100萬個，上漲11倍。

7. 據財聯社報道，從多位銀行、城投人士處獲悉，近期銀行不再視融資平台為純風險領域，開始重新挖掘優質城投公司客戶，甚至作為今明兩年重點發力方向。服務平台的模式已和過往不同：不再單純依靠政府信用投放信貸，而是以低息中長期信貸來綁定城投，配套投行、債券承銷、資產託管、結算、REITs等綜合金融服務，最後用中間業務收入彌補信貸端讓利帶來的利差損失。

8. 據《中國房地產報》報道，針對近期網上流傳「萬科海南區域團隊解散、開始退地」等消息，萬科海南一主要負責人11日晚回應該報稱「不屬實」。報道指，儘管萬科集團層面在房地產行業深度調整中持續承壓，但海南區域並未出現團隊解散或退出經營的情況，多個在建項目仍在正常推進，重點樓盤的市場表現亦處於海南樓市前列。數名近期從萬科海南離職的員工也證實，有關團隊解散、批量退地的說法不實。

撰文：經濟通中國組