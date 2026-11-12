12/11/2026 17:53

隔夜歐美股市全線上升，華爾街晶片股急升帶動日韓股今早高開，惟AI概念股高位遇壓，收市雙雙倒跌。港股低開低走，AI板塊走勢反覆，早段跟隨外圍造好，惟午後普遍倒跌，加上權重科網股跌幅擴大，恒指再失24000大關，僅靠競價時段收復該關口。恒指全日收報24008，跌307點或1.3%，主板成交近2027億元。恒生中國企業指數收報8056，跌114點或1.4%。恒生科技指數收報3931，跌95點或2.4%。北水淨流入58億元。

科網股重挫，阿里(09988)跌6.8%，報93.8元，股價見四個月低；快手(01024)跌5.3%，報27.14元；與阿里包辦藍籌跌幅前兩位。騰訊(00700)跌2.6%，報398.8元；京東集團(09618)跌3.1%，報107.7元；百度(09888)跌2.3%，報76.8元。

AI板塊早段造好，惟高位遇沽壓，午後普遍倒跌，聯想集團(00992)跌3.9%，報18.81元；建滔積層板(01888)跌5.6%，報28.86元；長飛光纖光纜(06869)跌6.2%，報95.45元；中芯(00981)跌0.5%，報48.74元；兆易創新(03986)跌3.8%，報306.2元；瀾起科技(06809)跌1.5%，報192.5元；MiniMax(00100)跌7.8%，報166元；智譜(02513)跌9.1%，報454元。

惟華虹(01347)升2.5%，報77元，為第二大升幅藍籌；天數智芯(09903)升8.9%，報78.7元；壁仞科技(06082)升5.6%，報22.48元。

長和(00001)據報因應當前市況，暫停分拆屈臣氏雙重上市計劃，該股跌3.8%，報69.35元。





金價失守每盎司4000美元大關，紫金(02899)跌3.5%，報27.94元；招金礦業(01818)跌4.3%，報17.1元；山東黃金(01787)跌5.5%，報17.85元；靈寶黃金(03330)跌8.5%，報16.1元；紫金黃金國際(02259)跌10.3%，報126.5元；赤峰黃金(06693)跌6.9%，報31.62元；老鋪黃金(06181)跌3.5%，報299元。

領展(00823)中期業績略勝預期，兼宣布下半財年擬斥資最多20億港元回購，績後股價急升，收市升3.2%，報41.5元，為最大升幅藍籌。

恒指三大成交股份依次為阿里、騰訊及中芯；阿里成交187.35億元；騰訊成交103.73億元；中芯成交55.03億元。

撰文：經濟通市場組