12/11/2026 20:20

港交所(00388)今天舉辦ETF峰會2026，活動邀請機構投資者討論ETF配置，友邦投資管理組合型基金投資主管鍾思達表示，各界談論ETF的時，通常關注其資產管理規模（AUM）與交易量，但對機構而言，更重要是如何使用ETF。她認為，ETF正成為投資組合當中更為永久、重要一部分，而不僅僅是次要的資產配置工具。

（鄭日棱攝）

她表示，在建構投資組合時，友邦投資通常會採用核心衛星投資策略（Core and Satellite），並傾向尋找主動式基金經理人或主動型基金，以追求超越大市的表現。鍾思達認為，ETF可以平衡投資風險，校正不同風格偏差所帶來的投資差異，且不會干擾長期的資產配置。

Optiver（瀚柏）亞太區ETF機構業務主管Sebastian BON則認為，ETF作為投資工具，具有多元化且動態的特性，可以滿足任何形式的投資策略。對於香港ETF市場前景，Sebastian Born表示自己在港工作8年，現時是對香港ETF市場最為樂觀的一刻。他提醒，隨著其他地區加速發展，香港需要持續創新，確保自身領先地位。

博時基金：集中關注內地清潔能源及具身智能領域發展

ETF峰會2026針對中國創新引擎展開討論，博時基金（國際）有限公司產品與發展主管陶文指出，中國於清潔能源、高端晶片以及具身智能等領域都處於世界前沿地位，以上三大領域共同帶動中國產業價值鏈升級，並為投資人創造了更多投資機會。其中又以清潔能源及具身智能最為值得關注。針對上述趨勢，市場上已有現成的指數來涵蓋這些機會，例如涵蓋新能源及儲能電池產業鏈的CNIX指數，以及科創50等相關指數。

料中國車企收窄技術差距

論壇又提到中國電動車行業以及無人駕駛服務的發展，華泰柏瑞基金管理有限公司指數投資部總監、資深ETF基金經理Hongxiang TAN引用數據指，市場預計今年全球車輛出口量將超過1000 萬輛。過去市場普遍認為中國車企的技術落後2到3年，惟在過去3年中，中國車企憑藉著快速提升的自動駕駛功能，已大幅縮小了這項差距。

易方達資產管理（香港）首席銷售及市場營銷官Carter Shi補充，部分中國廠商甚至開始反向將自動駕駛技術授權給全球汽車製造商，顯示過往中國依靠外來技術的情況已經出現「逆轉」，他又指，部分無人駕駛服務營運商的車隊規模已超過1000輛車，並且在大城市中實現了正向獲利，這意味著該服務已經從「試驗計劃」成功邁向「商業化驗證」，未來三年的發展機會備受看好。

港股ETF首三季51隻上市，晨星料與監管政策放鬆有關

彭博行業研究亞太區基金研究主管Rebecca Sin預計，2030年亞太區的ETF資產管理規模（AUM）有望達到4萬億美元，為現今規模的一倍以上。而2035年規模更將進一步擴大至6.5萬億美元。其中亞太區為目前全球成長速度最快的市場，其去年管理規模的成長逾44%；而歐洲與美國也同樣呈現顯著增長。香港市場方面，近年推出了逾50個新ETF，其中多數集中於「ETF互聯互通」。

晨星亞洲有限公司被動投資策略評級高級總監Jackie Choy補充，今年ETF產品上市的速度非常驚人，僅9月單月就有22個產品在港交所掛牌上市；而前9個月的總發行數量已達到51個，超越了去年香港全年的ETF發行總數。他認為，市場熾熱氣氛除了歸功於創新外，也可能與監管政策如允許中國內地保險公司投資香港上市的特定股票ETF有關。

針對市場對24小時交易的需求以及對香港金融業帶來的機遇與挑戰，富途證券董事總經理謝志堅認為，全天候交易已非市場新鮮事，許多美股市場等已推行此模式，並逐漸擴展回香港。他指出，雖然相關模式對人力成本要求較高，但同時亦帶來巨大的機遇，透過金融科技的賦能，未來有望降低營運成本，幫助業界更好地應對這種全天候的投資趨勢。

華夏基金：代幣化ETF交割機制可遠勝傳統交割機制

華夏基金（香港）執行董事兼戰略業務主管何蕊認為，相比起傳統ETF，代幣化ETF具備更多樣化的選擇與彈性等優勢，讓投資人能以更小的金額進行投資，並能透過程序化交易優化交易時間。她又指，代幣化ETF亦具備原子結算（Atomic settlement）特性，交易雙方無需依賴清算所、託管銀行或中心化交易所作為擔保中介，降低對第三方機構的依賴與手續費成本同時。何蕊相信，結合穩定幣及數位美元等支付通道後，代幣化ETF的交割機制遠勝於傳統交割機制。

Flow Traders機構銷售與交易主管Simon Wynn-Davies表示，對機構而言，利用現有的基礎設施或ETF端將資產代幣化，由於熟悉相關底層資產類別與運作系統，其定價將會相對直觀。惟他提醒，市場需建立明確且可靠的贖回或銷毀機制，若缺乏這類機制，將會對買賣價差與定價流動性產生不良影響。

問及應對碎片化與資本效率問題，Simon Wynn-Davies認為，隨著愈來愈多的產品和資產被代幣化，相同的ETF帳戶可能會在不同鏈上被重複代幣化。因此必須確保跨鏈互通與標準化，才能避免市場碎片化並維持良好的資本效率。

數碼分銷重塑市場需求，南方東英：市場伴隨機遇與責任

談及數碼分銷如何重塑市場需求，南方東英香港分銷銷售部高級副總裁李溢琳認為，相比過往通過傳統渠道接觸投資資訊，現時手機應用程式全天候推送消息，投資者行動變得更為多變。伴隨資訊與技術的演進，市場本身也在不斷轉變，如美國納斯達克交易所即將推出每日23小時交易。

另下，伴隨著新世代包括加密貨幣交易等產品誕生，亦為經紀商帶來巨大的的機遇與責任：這為經紀商帶來了巨大的業務機遇與責任，經紀商一方面須幫助客戶理解投資的性質與風險，同時亦要引導客戶進行負責任的投資，並融入其長期財富規劃。

惠理集團(00806)董事總經理兼亞太區分銷業務主管陳榮達則表示，投資人的資產配置近年已經出現多元化趨勢。首先，投資者對收入與現金流管理的需求有明顯增加，因此，市場在過去幾年推出許多貨幣市場基金與流動性ETF；其次，市場近年亦推出更多具備主題性產品，如追蹤加拿大標普／多倫多證券交易所60指數的「TSX60 基金」，反映ETF市場不再局限香港本地投資者，同時亦吸引國際投資者；另外，投資者亦開始追求更高的透明度與極低甚至「0手續費」，帶動整體市場升級。

撰文：經濟通採訪組