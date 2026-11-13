14/11/2026 08:32

美股周五（13日）個別發展，科技股受壓拖累納指及標指向下，道指則微升。市場持續消化英偉達(US.NVDA)行政總裁黃仁勳離任消息，加上美國通脹壓力未完全消退，投資者對美國聯儲局進一步加息的憂慮升溫，科技股及半導體股份沽壓較大。

道指收市微升50.46點，或0.1%，報52347.55點；標指跌30.73點，或0.4%，報7561.67點；納指跌229.82點，或0.91%，報25136.27點。

雖然三大指數周五表現不一，但全周均錄得升幅。標指累升2.5%，道指升2.1%，納指升2.3%，結束此前的連續跌勢，亦是三大指數自10月初以來首次同時錄得按周升幅。

自10月初以來，美股三大指數首次同時錄得按周升幅。(AP)

大型科技股表現參差。SpaceX(US.SPCX)跌0.6%，特斯拉(US.TSLA)跌1.8%，英偉達跌2%，Meta(US.META)升2.9%，蘋果(US.AAPL)升0.4%，微軟(US.MSFT)升0.2%，谷歌(US.GOOG)跌近1%，亞馬遜(US.AMZN)跌0.3%。

美元續強，金油靠穩

外匯市場方面，美元維持強勢，美匯指數企穩103水平，在19個月高位附近徘徊，日內升0.2%，報103.41。日圓持續受壓，美元兌日圓一度升穿160心理關口，日內報159.79，微跌0.02%。歐元兌美元於低位徘徊，跌約0.3%至1.1021美元，創逾一年半低位。

貴金屬市場方面，現貨金基本持平，報每盎司3875美元；紐約期金則微跌0.1%，報每盎司3878美元。

國際油價反覆靠穩，紐約期油及布蘭特期油受中東地緣政治局勢影響，盤中走勢波動。紐約期油升0.5%，報每桶89.28美元；布蘭特期油升0.7%，報每桶96.5美元。

撰文：經濟通國金組