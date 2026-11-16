16/11/2026 09:50

康方生物(09926)現價跌24.4%，報62.2元，以現價計，該股暫連跌4日，累計跌幅30.2%。該股成交約1479萬股，涉資8.96億元。

(互聯網圖片)

康方生物美國合作夥伴Summit Therapeutics於11月15日宣布，已收到美國食品藥物管理局（FDA）發出的完整回覆函，暫時拒絕批准依沃西的首項美國上市申請。FDA在覆函中指，由於缺乏具有統計學意義的OS改善，目前尚未建立充分的有效性證據，在FDA看來，單獨的PFS獲益不足以證明該治療方案具有支持批准的有利獲益風險特徵。

康方生物創辦人、主席夏瑜在被拒批上市後的電話會議中明言：「說實話，這是康方生物成立14年以來，讓我最沮喪的一次。」

2022年康方生物與Summit達成潛在總交易額為50億美元的合作，由Summit負責依沃西在海外的開發。今年1月FDA受理了Summit提交的依沃西上市申請，時隔近10個月後卻遭拒批。

現時，恒生指數報23688，升50點或升0.2%，主板成交超過146億元。國企指數報7949，升12點或升0.2%。恒生科技指數報3827，升14點或升0.4%。

撰文：經濟通市場組