16/11/2026 13:11

內地最新公布10月三頭馬車數據均遜預期，單月工業增加值同比增4.8%，單月社會消費品零售總額同比僅增0.4%，首10月固定資產投資同比下降8.1%。數據未算理想，反倒催生下月政治局會議及中央經濟工作會議對提振經濟的預期，加上科網股業績前有支持，帶動恒生指數半日升197點或0.8%，報23835，主板成交逾907億元。恒生中國企業指數報8001，升63點或0.8%。恒生科技指數報3833，升20點或0.5%。

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郭家耀：港股未走出「慢跌急反彈」格局

今日內地公布「三頭馬車」經濟數據，不過數據普遍遜於預期。同時，本周亦有多項焦點事件，包括科網股如騰訊(00700)、阿里(09988)公布業績；APEC峰會；英偉達業績等。昇恆資本業務發展總監郭家耀向經濟通通訊社表示，內地10月經濟數據不理想，市場對於內地經濟判斷更趨向謹慎謹慎，企業盈利將繼續欠缺支撐，難以支持對科網股的業績憧憬，使得港股反彈乏力；加上，在美國民主黨取得參眾兩院控制權後，市場預料美國或會加強對華打壓，而APEC峰會的中美俄元首會面屬觀望性質，長遠中美角力格局不變，對內地經濟的提振帶來的刺激有限，長遠而言對港股亦並未帶來利好憧憬。

郭家耀認為，在大環境多項因素（企業盈利欠支撐、政策面訊息不明朗等）的影響下，港股目前仍走不出「慢跌急反彈」的慢熊格局，缺乏利好消息港股短期內下行壓力較大，難以向上突破，本周料於23500至24500點區間上落。

低吸康方生物需控制注碼

康方生物(09926)美國合作夥伴Summit Therapeutics於11月15日宣布，其依沃西的首項美國上市申請被美國食品藥物管理局(FDA)拒絕。FDA在覆函中指，由於缺乏具有統計學意義的OS改善，目前尚未建立充分的有效性證據，在FDA看來，單獨的PFS獲益不足以證明該治療方案具有支持批准的有利獲益風險特徵。康方生物半日股價暴瀉23.3%，報63.15元。

依沃西為康方生物自主研發的全球首創PD-1/VEGF雙特異性腫瘤免疫治療藥物，已於2024年獲批用於治療經EGFR-TKI治療後進展的EGFR突變局部晚期或轉移性非鱗狀非小細胞肺癌，並於2025年獲批用於一線治療PD-L1陽性的局部晚期或轉移性非小細胞肺癌，今年8月再獲批一線治療鱗狀非小細胞肺癌。早前獲阿斯利康(US.AZN)看好依沃西前景，斥20億美元戰略入股Summit Therapeutics。

郭家耀坦言，創新藥企在藥物研發及上市進程上出現阻滯起伏屬正常風險，加上散戶在企業新消息上並無資訊優勢，往往消息一出，股價已大幅反映，因此部署生科板塊的風險向來較高，而今次康方生物產品上市申請被暫時拒批，亦只屬此類正常風險，未必反映企業的基本面出現嚴重的問題，不過在今次事件後，康方生物股價預料將長期維持在目前水平。

若散戶未能承受部署生科個股的風險，但看好板塊前景，郭家耀認為不妨轉買醫藥股ETF分散個股風險。至於有意逢低吸納康方生物的投資者，若在考慮公司過往的執行力後，相信該公司能盡快改善藥物實驗數據，令產品最終推出市場、基本面重回正軌，並預期屆時股價會有正面反應，郭家耀認為這亦屬一個選擇，惟相關投資者宜分散投資、控制注碼，並應先評估自身組合的風險承受能力，再作部署打算。

撰文：經濟通市場組