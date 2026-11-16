16/11/2026 15:57

由周杰倫母親葉惠美、經紀人楊峻榮等人創立的巨星傳奇(06683)與Galaxy Corporation（權志龍G-Dragon所屬經紀公司）在香港簽署戰略合作諒解備忘錄（MOU）。雙方合作範圍在原有演唱會、展覽、藝人IP及衍生品開發等事項的基礎上，將進一步擴容，建立全球機器人娛樂及AI機器人業務領域的戰略合作關係。雙方將圍繞全球機器人樂園、全球機器人巡演、AI潮玩與陪伴機器人的聯合開發等方向開展協同。

巨星傳奇創始人兼董事局主席馬心婷（左）、Galaxy Corporation首席執行官崔龍湖（右）

巨星傳奇：基金未擬增持Galaxy，與G-Dragon合作項目正在反映公司業務中

巨星傳奇間接持有南韓知名藝人經紀公司Galaxy Corporation不超過7%已發行股本。巨星傳奇首席財務官賴國輝指出，其有份投資產業基金暫未擬增持Galaxy Corporation股份。不過，他透露，G-Dragon相關周邊或於明年應市，而且明年以前，尚會分別在內地舉辦BIGBANG快閃展覽及G-Dragon互動遊戲小IP延伸項目，亦即代表雙方合作項目將於今年開始在反映在業務之中。另一方面，他亦透露，公司尚在發掘其他明星新項目或其IP項目。

此外，對於雙方成立合資企業的傳聞，賴國輝表示，因應對方仍在處理美國IPO事宜，詳細情況有待公布。

機械人方面，賴國輝稱，在與南韓Galaxy Robot Park合作後，正著手歐洲解決方案業務安排。而至於是次達成合作。Galaxy Corporation首席執行官崔龍湖指出，現時所用機械人硬件由宇樹科技提供，軟件則為K-pop音樂，且冀由此覆蓋全球市場，後續發展方面，他考慮到人類演出有局限性，因此希望日後機械人可成就在世界不同時間、場地同時舉辦演唱會壯舉。

撰文：經濟通採訪組