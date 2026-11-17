17/11/2026 13:08

科技股踏入業績期，百度(09888)率先公布，第三季扭虧為盈賺近14億元人民幣，經調整淨利潤則跌36.5%至24億元人民幣，仍勝市場預期，公司更預期於今年底前宣布首次派息。惟百度季度資本開支達73.49億元人民幣，按年大增93%，高於預期，疊加美國計劃防止中國企業遠程使用美國先進AI晶片的消息，百度股價今早急插逾半成低見70元，創在港上市以來新低，是否仍可博反彈？

（AP圖片）

第三季經調整淨利潤按年跌36.5%，資本開支大增93%

百度公布，截至2025年9月30日止第三季純利13.95億元人民幣，去年同期錄淨虧損112.32億元人民幣；每股美國存託股基本收益4.58元人民幣。公司預期將於2026年年底前宣布首次派息，具體須經過董事會批准，並視屆時市場情況而定。期內收入308.1億元人民幣，按年跌1%，符合市場預期；經調整淨利潤23.95億元人民幣，跌36.5%，仍勝預期；經調整EBITDA為44.93億元人民幣，升1.4%。收入按業務劃分，當中百度一般性業務收入250億元人民幣，按年增長1%；愛奇藝收入60億元人民幣，按年減少10%。而在一般性業務當中，百度核心AI新業務收入132億元人民幣，按季升6%，按年增長37%，其中智能雲基礎設施收入82億元人民幣，按季升11%，按年增長94%。另期內資本開支達73.49億元人民幣，按季減少約36%，按年增加93%，高於預期的62.13億元人民幣。

百度聯合創始人兼首席執行官李彥宏表示，儘管在線營銷業務面臨壓力，但很高興看到以人工智能(AI)為先的戰略正取得切實成果，公司將繼續堅定投入，以把握長期增長機遇並鞏固競爭優勢。他亦提到，百度第三季經營現金流亦保持正值，達28億元人民幣。

百度料近期純利及毛利持續受壓，惟AI雲業務盈利改善

百度首席財務官何海建表示，受宏觀環境、市場競爭激烈以及集團積極推進AI搜尋轉型等因素影響，傳統廣告收入面臨相當大壓力，預計集團近期純利及毛利將持續受壓。不過，百度智能雲業務表現強勁，高毛利AI產品佔比持續提升，帶動雲端業務盈利能力按年及按季均有所改善。百度作為全球首批利用AI全面重建搜尋功能的企業之一，策略上優先考慮優化用戶體驗及深化參與度，而非急於將AI搜尋商業化變現，此舉在短期內將繼續影響廣告收入表現。儘管面臨利潤率壓力，百度財務狀況依然穩健，截至季末手頭淨現金達1330億元人民幣，已連續五個季度錄得正經營現金流，並預計今年第四季末前的長期投資承諾金額為430億元人民幣。

百度智能雲事業群組(ACG)負責人沈抖透露，圖形處理器(GPU)雲端、崑崙芯及模型即服務(MaaS)等高毛利業務的收入佔比正不斷上升，隨著業務規模擴大，AI雲端基礎建設的純利及毛利均實現按年及按季改善，長期仍具提升空間。而由於客戶預付金額快速增加、算力需求殷切加上利潤率上升，雲端基礎設施的投資回本期正在縮短，集團得以利用客戶預付款項加快下一輪算力再投資的步伐。李彥宏亦補充，在GPU雲端領域，愈來愈多客戶透過預付資金及簽訂更長年期合約以鎖定算力供應。而目前AI推理運算仍處於早期擴張階段，具備龐大發展空間，集團未來亦將進一步加快旗下AI模型的迭代速度。

瑞銀：料市場對業績反應中性，予目標價140美元

瑞銀發表研究報告指，百度第三季收入大致符合該行及市場預期；非公認會計準則經營利潤低於市場預期；經調整淨利潤則高於該行及市場預期。預計投資者對業績反應中性，因強勁的AI雲基建增長被疲軟的核心業務所抵銷。管理層重申在持續投資AI的同時專注於投資回報。該行亦認為，投資者主要關注點包括雲業務增長前景、AI投資及投資回報率(ROI)、利潤率趨勢、廣告業務復甦、崑崙芯上市進展以及股東回報，維持「買入」評級，美股目標價140美元。

大摩認為，百度業績對該行投資論點影響不變，整體財務業績較市場預期溫和遜色，預計未來12個月市場每股盈利(EPS)共識將溫和下調。百度2026年第三季各項收入表現均符合預期；盈利能力方面，百度核心非公認會計準則經營利潤亦符合預期。百度保持審慎的AI投資策略並專注於投資回報，第三季百度核心資本開支為73億元人民幣（第二季為114億元人民幣）。此外，公司於第三季回購1.14億美元股份，並預計將於2026年底前宣派首次股息，予「大市同步」評級，美股目標價130美元。

湯麗鴻：股價跌勢恐持續，惟若年底落實派息料有明顯反彈

（湯麗鴻）

光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻於今日《開市Good Morning》節目指，百度業績表現很好，因首次實現明顯扭虧為盈，而驚喜在於可能於年底宣布自2021年上市以來首次派息。另外，整個芯片板塊氣氛正受黃仁勳事件影響，百度也明顯淡化了崑崙芯上市，相信其芯片發展會繼續但會較為放輕，因投資者仍在觀察。反而扭虧為盈對百度有幫助，因中概科技股過去季度業績確實麻麻，而在一線科技股中除了騰訊(00700)大家覺得會派息外，百度派息確令人意外，若年底獲董事會投票贊成，股價可能會有明顯反彈。

不過，湯麗鴻指，現時百度股價走勢明顯一直向下，今次不同於2022年10月底時跌至約72元後深V反彈，若看圖形此種下跌趨勢似乎會持續。若IPO價持有至今建議繼續持有，看年底董事會否投票批准派息；若高位持貨則可留意跌至約71元有否機會反彈，若未見反彈可能要過了近期消息期包括亞太經合組織(APEC)會議，Anthropic上市後AI氣氛會否好轉，以及12月初美國會否加息，才會有反彈。至於反彈多少，派息消息刺激性會比股份回購更大，因會令ROE再提升，另要看AI收益方面表現，以及其AI業務核心地位會否再有爆發性情況。

百度半日跌6.84%收報70.1元，成交6.74億元。其他科技股亦普遍下跌，騰訊跌3.02%報378.6元，阿里(09988)跌4.94%報85.7元，美團(03690)跌0.84%報70.95元，京東(09618)跌2.59%報105.3元，快手(01024)跌3.24%報24.48元，網易(09999)跌1.04%報191.1元，嗶哩嗶哩(09626)跌8.84%報94.9元，惟小米(01810)升3.99%報30.24元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉