17/11/2026 10:30

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師 湯麗鴻／南方東英分銷銷售部副總裁 張健朗



摩根士丹利發表最新報告，定下恒指2027年底目標價26000點，認為受惠於貿易可預測性提高、油價與收益率正常化，加上出口韌性、人民幣走強及低基數效應，企業盈利有望改善。昨日港股資金出現輪動，內需及餐飲股受惠零售復甦與盈喜帶動逆市造好。





百度(09888)公布第三季業績，純利虧轉盈。期內智能雲基礎設施收入按年大增94%，核心AI業務佔一般性業務收入比重達53%。





科網雙雄周中放榜前夕在AI領域連環出招：阿里巴巴(09988)千問推出具備原生視覺能力的Qwen4-Max，主打金融與法律專業交付；騰訊(00700)混元則推出Hy4flash模型並全面接入雲端與元寶等產品。隨著兩大巨頭即將公布季績，市場高度關注龐大AI資本開支對利潤率的短期影響與商業化變現進度。

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