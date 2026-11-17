17/11/2026 13:49

本港證券市場昨日（16日）正式實施「無紙證券市場」制度，新制度下，股東可透過相關上市公司的股份過戶處，開立「持股易」戶口(USI)，將股票電子化。作為香港首批核準證券登記機構之一，股份過戶處Computershare亞洲發行人服務行政總裁熊瑞律表示，無紙證券市場制度的實施是香港市場的一項重大成就，進一步鞏固香港在全球資本市場的領先地位。

無紙證券制度正式實施，Computershare 亞洲發行人服務行政總裁熊瑞律表示，首宗無紙新股公開招股亦已開始接受認購申請。（鄭日棱攝）

熊瑞律指出，無紙證券市場制度實施當日，Computershare首宗無紙新股公開招股亦已開始接受認購申請。同時，公司亦已於上周完成無紙證券市場制度實施前香港最後一宗以紙本股票形式發行的新股。

熊瑞律透露，目前已有逾2200人登記開立Computershare持股易帳戶。他建議，有意以自己名義持有股份的投資者，可透過投資者中心應用程式或網頁版，了解開立持股易賬戶的詳情。如需專人協助開戶，可預約到Computershare 股東服務櫃台，使用一對一支援服務，或報名參加廣受歡迎的無紙證券市場股東教學班。

新股方面，熊瑞律指，投資者仍可選擇以白表或黃表方式申請新股，兩者和有優勢。前者在獲得股份分配後可直接成為記名股東；後者將股份直接存入券商戶口，亦可方便日後買賣。

無紙證券市場懶人包，開設「持股易」收費上限為50元

無紙證券市場（USM）已於昨日實施，該措施將免卻人手和紙本文件程序，從而提高香港金融市場基建的營運效率。投資者將能夠以無紙形式持有訂明證券，並以電子方式體現其證券的直接法定擁有權。

有關安排將為投資者加強股東保障，以及方便投資者以電子方式管理其投資組合。此外，其他市場參與者，包括發行人和中介人，亦可享受簡化及自動化的程序，並提高效率。

以下為無紙證券市場懶人包的要點：

一．甚麼是證券無紙化？

特點：電子方式及自己名義持有

好處：自己管理更安心，轉讓更方便快捷

二．對投資者有甚麼影響

試用新方式：可到過戶處開立電子帳戶「持股易」直接持股，網上管理。

維持現有方式：可以繼續持有手上的實物股票，或者繼續透過銀行及經紀持有並買賣

三．抽新股（IPO）

實施日後的新股，不再印發實物股票（透過銀行/經紀的「黃表」申請不受影響；自己入飛的「白表」則需先開立「持股易」）

四．已上市股票

會於5年內分階段過渡至無紙化

五．部分收費有所調整

過戶處：新增開立「持股易」及無紙化手續費；轉讓費改為按股票價值的0.02%計算（最低收費20元）

銀行或經紀：收費可能會有所調整，建議直接向你的銀行或經紀查詢

六．如何開持股易

可於網上或到過戶處辦理；

每個過戶處開立「持股易」的收費上限為50元

撰文：經濟通採訪組