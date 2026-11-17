17/11/2026 14:00

美媒繼續狙擊黃仁勳之際，力阻其「王者歸來」的財長貝森特亦暗自發功，周一（16日）借BIS（商務部旗下工業與安全局）之手拋出管制新規，誓要封殺中企借道南洋數據中心的海外遠程算力「後門」。無論是DeepSeek被曝「限流」，還是字節跳動提議延後IPO四年，種種漣漪效應，恐預示國產大模型未來難免「燒錢無底洞」。

華府宮鬥，貝森特再下一城

黃仁勳火速下台，首戰告捷的對華鷹派卻未見停手。BIS發布名為「Addressing Remote Access to Advanced Semiconductors（應對先進半導體遠程存取）」的臨時最終規則（IFR），將馬來西亞、新加坡、泰國、印尼、巴西5國列為晶片轉運高風險國家，要求其必須取得華府許可方可進口，並限制向中國相關實體提供「大量算力」。

今次成功將封殺由晶片升級至算力，貝森特（中）等對華鷹派顯然再下一城。(AP)

最不同尋常的是，BIS公告明言，「該規則由財政部和國家安全委員會指導制定」，相當於財政部長向商務部長「落order」。聯想貝森特較早時當眾指責盧特尼克「放生」Megaspeed（未將其列入實體清單），並重申中國不應獲得「任何高於H100的英偉達晶片」，今次成功將封殺由晶片升級至算力，鷹派顯然再下一城。

租務臨逆風，嚴查算力拆分

有何衝擊？據中國信通院數據，東南亞重點區域算力基礎設施總容量達4.4吉瓦（GW）（截至去年），預計2030年將突破10吉瓦。花旗的測算更激進，僅馬來西亞、泰國、印尼規劃中的數據中心容量就逾20吉瓦，其中絕大部分需求由中國客戶（例如hyperscalers ）驅動；該行並指，在中國供應鏈（發電機、變壓器、液冷系統等）的支持下，數據中心項目期快至12至13個月，加上月租回報，極具投資吸引力。

花旗測算，僅馬來西亞、泰國、印尼規劃中的數據中心容量就逾20吉瓦。(AP)

如今美國長臂管轄突至（設90日合規寬限期），意味那些依賴中國客戶的海外數據中心運營商、IaaS供應商將首當其衝。值得一提的是，BIS將「大量算力」的門檻設定為「超過1200萬總計TPP（總處理性能））」，覆蓋單一數據中心及聯網資料中心，嚴防中企將大算力拆分成小算力來規避監管。

硬件投入恐升，追趕路更貴

按1200萬TPP對應約750張英偉達H200晶片計，新規相當於對國產大模型的海外算力部署「大閂水喉」。鑒於AI中企往往將算力租金計入營運支出（Opex），未反映於傳統Capex，倘若「租算力」之路遭堵死，未來或要大增Capex，真金白銀投入硬件，「晶片、電力、土地、現金流」缺一不可。

DeepSeek用戶近日據報收到「由於算力不足，不再支持7天不活躍的長對話」的系統提示。





無獨有偶，DeepSeek用戶近日據報收到「由於算力不足，不再支持7天不活躍的長對話」、「因伺服器繁忙，使用額度已達上限」的系統提示；字節跳動擬將上市期限延至2030年12月11日，都指向成本急速上升，回報更趨審慎。一言以蔽之，未來追趕曲線更陡峭、代價更昂貴。一線曙光是，按馬斯克最新預計，中國兩到三年內，就能依靠光刻技術與晶片製造補齊算力缺口。

撰文:金子安