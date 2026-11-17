18/11/2026 07:42

APEC深圳峰會今開幕，各方有共識打造亞太共同體。當前地緣政治角力加劇，貿易保護主義抬頭，供應鏈重組帶來新挑戰，香港在參與建設亞太共同體扮演關鍵角色，須在貿易、聯通和創新方面作超前部署，將挑戰轉化為機遇。

APEC高官會主席陳旭表示，與會者正推動發表一份富有雄心的領導人成果文件，目標是規劃建設亞太共同體，積極推動在貿易、聯通和創新領域打造務實的成果，為亞太發展注入新動力。

聚焦高增值貨，爭區域標準話語

對香港而言，一旦亞太共同體落實，是提升其國際金融、貿易與航運中心及航空樞紐地位的重大機遇。APEC成員佔香港整體外貿總額87%，推進亞太經貿自由化，能直接降低關稅和非關稅壁壘，擴大香港的轉口貿易和專業服務市場空間。

本港9月出口受惠於AI相關電子產品帶動按年勁升64.9%，創逾40年來最大單月升幅，但面對外圍保護主義抬頭，當前外貿強勁勢頭能否延續成疑。構建亞太共同體需時，香港不能等運到，應主動應對，並作出超前部署，關鍵不在於再單純追求貨運量，而是在於「由量轉值」與「規則對接」。

香港須多管齊下，一方面爭取盡快加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），但過程可能遭日本卡著而有阻滯。香港目前只跟21個經濟體簽署9份自貿協定，有必要加速構建多元化的雙邊自貿協定，分散市場風險。

另方面，在貿易部署上須從「量」的擴張轉向「值」的躍升，關鍵是聚焦高附加值貨物。香港連續15年是全球最繁忙貨運機場，三跑啟用後，運力大幅提升，更應用好這優勢，除聚焦與AI相關的電子產品外，更應主動拓展生物醫藥產品、高端零部件、時令鮮活食材等對溫控與時效有嚴格要求的高價值貨品，降低對單一科技資本開支周期的依賴。

同時，香港也著眼搶先部署飛機零部件交易與可持續航空燃料（SAF）區域標準，成為香港出口貨物帶來高增值的差異之處。港府正推動香港成為亞洲首個飛機零部件處理及交易中心，利用民航處與國際民航組織的標準對接能力，構建飛機零部件產業生態圈。香港也正與東莞構建SAF生產基地，有望在2030年投產。若香港能率先建立獲國際認可的飛機零部件交易標準與SAF認證體系，便能吸引相關企業將區域總部或交易平台落戶香港，形成一個以規則為核心的新產業集群，比單純增加貨運噸位更具戰略價值。

當然，香港會繼續發揮超級增值人角色，在航運方面加快轉型，為APEC成員國提供合規的船舶融資、保險、燃料供應、調解仲裁等高增值海事服務，使傳統的貨物轉口港升級為亞太「價值港」。

善用基礎科研，加速成果商品化

未來的區域競爭，本質上是規則與標準的競爭。香港的超前部署應聚焦於「綠色」與「數字」兩大前沿範疇。面對歐洲實施嚴格碳邊境調節機制（CBAM，俗稱碳關稅），香港可開發以區塊鏈技術為基礎的亞太區綠色供應鏈碳足跡追蹤平台，形成綠色科技與碳認證生態圈，助企業降低合規成本與風險，並加快推動綠色轉型。香港應搶佔「綠色聯通」話語權，為採用綠色物流、低碳包裝的貿易企業提供更低成本的綠色信貸或發行綠色債券，使「綠色合規」成為香港出口貨物的新溢價點，也將香港打造成亞太區綠色認證與碳定價樞紐，協助大灣區製造業無縫跨越國際碳壁壘。

在創新領域，香港需與內地堅持錯位發展，以高等教育為切入點，全面發揮基礎科研優勢，在產品轉化及建立產業生態鏈加速推進，再對接大灣區的強大製造能力，才能盡快讓科研成果商品化落地。

在共建亞太共同體的進程中，香港不僅是參與者，更是規則的對接者與創新的催化劑。只要港府與業界主動出擊，在超前部署下在貿易、聯通和創新方面深耕，不僅為國家的高質量發展與亞太地區的長期繁榮作出貢獻，還彰顯香港在區域經濟新秩序中發揮不可替代的作用。