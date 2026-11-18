18/11/2026 09:50

京東集團(09618)現價跌4.2%，報100.8元，該股成交約25萬股，涉資2579萬元。

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京東集團公布，截至2026年9月30日止第三季純利65.03億元人民幣，按年升23.3%，每股基本盈利2.42元人民幣，非美國公認會計準則下純利83.27億元人民幣，按年升43.7%，高於市場預期的80.8億元人民幣。期內收入3095.93億元人民幣，升3.5%。季內自由現金流淨減238.61億元人民幣，較去年同期的112.49億元人民幣擴大逾倍，其中京東淨資本性支出為55.31億元，按年大幅增加1.13倍。





*新業務虧損續按季及按年收窄*





期內，集團整體轉錄經營利潤52億元人民幣，去年同期經營損失11億元；經營利潤率1.7%，去年同期為負0.4%。至於期內新業務經營損失96.42億元人民幣，續較上季損失98.54億元人民幣收窄，另去年同期則錄損失157.36億元人民幣；新業務經營利潤率負123.1%，亦較上季負135.7%收窄，去年同期經營利潤率則錄負100.9%。

*首三季非美國公認會計準則下純利跌5%*





京東集團首三季純利187.34億元人民幣，按年跌16.2%；每股基本盈利6.92元人民幣。非美國公認會計準則下純利246.36億元人民幣，按年跌5.1%。期內收入9716.88億元人民幣，升1.6%。

*第三季研發開支增至77億人幣*

另外，京東第三季研發開支按年大增37%至77億元人民幣。首席財務官單甦解釋，集團過去數季加大人工智能相關投資以提升供給、需求及履約端效率，令短期經營費用上升，預期投入與長期利潤釋放之間存在時間差。未來集團將動態管理研發開支並更注重投資回報率(ROI)，預計2027年將逐步釋放相關效率紅利，長遠維持京東零售實現高個位數健康利潤率的目標不變。儘管季績表現穩健，京東ADR周二（17日）急挫7.6%，收報25.43美元。

現時，恒生指數報23428，跌79點或跌0.3%，主板成交逾50億元。國企指數報7885，跌18點或跌0.2%。恒生科技指數報3751，跌6點或跌0.2%。

撰文：經濟通市場組