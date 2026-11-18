18/11/2026 17:25

京東系股份齊公布業績，其中京東集團(09618)第三季經調整盈利按年升43.7%至83.3億元（人民幣．下同），勝市場預期，新業務虧損進一步收窄，但季內自由現金流淨減逾238億元，較去年同期擴大逾倍，績後股價急挫約7%。而京東健康(06618)第三季經調整盈利僅升1.5%，較上半年盈利增幅達32%大幅放緩，股價重挫逾15%，為表現最差藍籌。京東物流(02618)第三季經調整盈利升7%，股價亦一度跌逾半成。惟京東工業(07618)第三季經調整盈利大增62%，股價逆市飆6%，在京東系股份中是否最值博？

（Shutterstock圖片）

京東第三季經調整純利升43.7%收入增3.5% 新業務虧損續收窄

京東集團公布，截至2026年9月30日止第三季純利65.03億元，按年升23.3%，每股基本盈利2.42元，非美國公認會計準則下純利83.27億元，按年升43.7%，高於預估80.8億元。期內收入3095.93億元，升3.5%。季內自由現金流淨減238.61億元，較去年同期的112.49億元擴大逾倍，其中京東淨資本性支出為55.31億元，按年大幅增加1.13倍。期內，集團整體轉錄經營利潤52億元，去年同期經營損失11億元；經營利潤率1.7%，去年同期為負0.4%。而新業務經營損失96.42億元，續較上季損失98.54億元收窄，另去年同期則錄損失157.36億元；新業務經營利潤率負123.1%，亦較上季負135.7%收窄，去年同期經營利潤率則錄負100.9%。

另外，京東第三季研發開支按年大增37%至77億元。首席財務官單甦解釋，集團過去數季加大人工智能相關投資以提升供給、需求及履約端效率，令短期經營費用上升，預期投入與長期利潤釋放之間存在時間差。未來集團將動態管理研發開支並更注重投資回報率(ROI)，預計2027年將逐步釋放相關效率紅利，長遠維持京東零售實現高個位數健康利潤率的目標不變。

大和：盈利前景低迷下估值重估空間有限 降目標價至100元

大和發表研究報告指，京東第三季業績大體符合市場共識，收入及經調整淨利潤率均符預期，惟宏觀趨勢惡化令增長前景蒙上陰影，加上AI及海外業務投資料將拖累利潤率，儘管目前預測市盈率僅7倍，但在盈利前景低迷下估值重估空間有限，下調其目標價5%，由105元降至100元，投資評級維持「持有」。

摩根士丹利則指，消費疲弱繼續拖累京東的增長及利潤。受消費疲弱及研發開支上升影響，預計京東零售(JDR)2026年第四季收入按年增速將進一步放緩至持平，經營利潤率(OPM)按年下降30個基點。在未見消費復甦跡象的情況下，京東能否在2027年削減外賣業務虧損及控制研發開支將成關鍵，維持其美股目標價23美元及「減持」評級。

花旗表示，京東第三季總收入符合該行預期，以及略高於市場預期；非公認會計準則純利較該行預期低，但亦較市場預期為高。按品類計，電子及家電收入，以及一般商品收入略超預期。京東零售分部營運利潤率亦符合該行預測。該行視其業績大致符合預期，京東零售營運溢利及利潤與預測一致，顯示公司持續平衡增長與盈利能力，維持「買入」評級，目標價39美元。

京東健康第三季經調整盈利僅升1.5% 京東工業第三季經調整多賺62%

另外，京東健康截至2026年9月30日止第三季非國際財務報告準則盈利19.31億元，按年升1.5%；收入200.17億元，升16.9%。截至今年9月30日，累計逾110間藥企選擇京東健康作為新品首發合作夥伴。而第三季通過與合作藥房聯動，並配備24小時在線藥師支持，已將夜間購藥服務拓展至全國逾300個城市。同時，京東買藥秒送在多個城市升級現有冷鏈配送服務，可實現上百種藥品的全程溫控配送和實時監測。期內，AI醫生「大為」服務用戶規模保持快速增長，日均AI健康服務交互量按年增長超過5倍。

京東物流第三季淨利潤約17.05億元，按年跌16.03%；非國際財務報告準則利潤21.6億元，升7%；收入639.53億元，增16.1%。於第三季，京東物流一體化供應鏈客戶收入按年增長0.2%至301.9億元，其中來自外部一體化供應鏈客戶收入達105億元，增長17.3%。

京東工業第三季利潤2.97億元，按年升49.7%；收入80.33億元，升36.2%；非國際財務報告準則利潤3.98億元，升62.3%。公司表示，於第三季在商品標準化、尋源、議價、履約、結算等供應鏈核心環節部署60個AI智能體，帶動AI增量商品交易額(GMV)佔重點企業客戶GMV的12.5%，佔比較上半年提升6%。

（京東工業網頁截圖）

高盛：京東系三股季績符預期維持買入評級 京東盈利增長強勁看169元

高盛指，京東集團、京東物流及京東工業第三季表現整體符合預期，三者均維持「買入」評級，分別予目標價169港元、17港元及17.9港元。其中京東集團盈利增長強勁，調整後淨利潤超出市場預期。而新業務虧損進一步收窄至96億元，較去年同期的虧損157億元大幅改善，主因是即時零售與京喜業務虧損減少。

京東物流方面，高盛指其第三季收入大致符合預期。然而，非國際財務報告準則的經營利潤率為3.3%，略低於預期，主因是外包成本上升，特別是燃油成本增加，導致毛利率低於預期。惟京東物流在中國供應鏈行業中具領先地位，技術能力成熟。而京東工業在第三季表現亮眼，收入遠超該行對下半年26%增長預期，該行對其在中國MRO採購服務領域的領導地位持正面看法。

伍禮賢：京東第四季展望審慎股價或續受壓 京東工業受惠AI發展上望15元

（伍禮賢）

光大證券國際證券策略師伍禮賢認為，京東系今次業績除京東工業外，其他都表現較失色。其中京東集團若純從數據來看其實不差，整體符合市場預期，惟大家對其營運開支較擔心，更重要是公司對第四季展望變得較審慎，預計京東零售第四季收入按年持平，即沒有增長。縱然第三季仍有增長，但對往後展望未敢看得太樂觀，致令股價下跌，短期有機會繼續受壓。至於京東物流，今次業績的增長動力對比上半年明顯放緩，因京東物流優勢在於背靠母公司，當母公司的零售也出現壓力，其物流業務亦受影響；另外，在第三季全球地緣政局再度緊張，令其運輸成本及供應鏈壓力增加，對其利潤蠶食亦相對高。

伍禮賢續指，京東健康今次季度盈利特別是經調整盈利只有逾1%增長，比過去放緩了不少，相信因其作為互聯網醫療平台，本身亦屬較傳統的互聯網平台股，對AI投入同樣較高，研發成本拖累了利潤。而過去幾年隨著AI發展，大家對此類互聯網醫療平台看法不差，所以有很多競爭對手加入，行業競爭較大亦令其利潤受損。總之，無論京東物流及京東健康都有相同情況，就是增長動力都在轉弱。

至於京東工業，伍禮賢指其表現確實較好，公司不止今次季度增長強勁，前幾季表現已不錯，因其將工業產品類別細分，用家很容易獲取所需產品，加上近幾年AI高速發展，公司旗下與AI有關產品受惠程度很高，譬如一些大模型企業會向它購買一些電子零部件或算力設備，某程度上它是其中一隻AI概念股，此趨勢有機會維持，始終AI發展仍較強。股價今日雖已升了6%，但此升幅未必已完全反映今次業績，因今日它受系內股份急跌拖累，不排除往後股價再向上，投資者可於13元附近部署，上望14.5至15元。系內另外三隻股份則未宜撈底，一方面其業績數據不理想，另外港股傳統科技股業績期未過，其他科技股也無力反彈，它們短期料亦難有表現。

京東集團今日跌7.18%收報97.65元，京東健康跌15.43%報34.86元，京東物流跌2.35%報9.97元，京東工業升5.92%報13.41元。其他科技股普遍繼續走弱，騰訊(00700)跌0.85%報372.8元，阿里(09988)跌0.23%報85.25元，美團(03690)跌0.5%報70.15元，百度(09888)跌0.99%報70.2元，網易(09999)跌0.79%報188.3元，快手(01024)跌0.83%報24.04元，嗶哩嗶哩(09626)跌2.26%報92.8元，小米(01810)跌0.14%報29.66元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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