19/11/2026 14:16

踏入11月中旬，北京氣溫走低，市民外出已需要穿上羽絨服、戴上手套和帽子。北方文旅市場向來季節分明，每到年末淡季，受低溫影響，各地景區客流普遍回落，不少景區更要推出免票政策，維持基本人氣。

但今年北京環球影城的表現，與行業淡季走勢明顯不同。11月以來，園區門票多次提前售罄，相關話題持續登上社交平台熱搜。即使是普通工作日，園內依舊人頭攢動：哈利波特禁忌之旅排隊接近三小時，霸天虎過山車等候超過一個半小時。就連收費的優速通通道也排起長隊，不少額外付費的遊客仍要等上四、五十分鐘。

北京環球影城近日門票多次售罄，天氣寒冷園區仍然人頭湧湧。（黃燕明攝）

園方回應「淡季首次爆滿」的說法時表示，單日門票售罄並非今年獨有，但連續在淡季工作日維持滿載，仍是近年少見。這背後既反映真實的出行需求變化，也折射出樂園當前的基本狀況：客流穩步抬升，盈利壓力卻一直存在。

內地多個省市中小學放秋假，分批錯峰出遊

這一輪客流，主要來自內地多個省市的中小學秋假，北京本地並沒有設秋假，大批親子客是從外地專程赴京。2025年9月，商務部等九部門發文鼓勵各地探索設置中小學春秋假，放假時間由地方自行安排，省市之間節奏不一，形成全國分批出遊。

11月第二周起，山東、山西、浙江、安徽、湖南、廣東、四川、江蘇、福建等地陸續進入秋假，跨省親子家庭集中赴京。加上故宮、國家博物館等主要文博場館周一例行閉館，部分遊客調整行程轉向主題樂園。去哪兒數據顯示，11月中旬，來自秋假地區的親子旅遊訂單同比增長七成，北京環球影城登熱門景區門票預訂量第二位。攜程數據更顯示，來自有秋假省份的客源中，到北京的親子訂單同比增長149%。

外省放秋假，大批親子客前往北京遊玩。（黃燕明攝）

近三年虧損超過46億，網傳資不抵債

從行業數據看，北京環球影城客流基本盤相當穩固。全球主題娛樂協會(TEA)《2025全球體驗指數》顯示，北京環球影城2025年全年接待遊客980.4萬人次，創開園以來新高，自2022年起連續四年正增長，在全球主題公園客流整體走弱的環境下跑贏平均表現。

但人多，不等於生意好做。聯合資信2026年報告顯示，北京環球影城2025年營業收入由79.21億元（人民幣·下同）降至77.55億元，門票收入由48.93億元微降至48.13億元；全年入園人次增加約23萬，單客門票貢獻卻有所回落。2023至2025年，合併營收連年下滑，歸母淨虧損分別約15.28億、15.19億、16.06億元，三年累計虧損超過46億元。

母公司康卡斯特2026年三季報顯示，截至9月末，北京環球影城相關資產約77億美元、負債約78億美元，帳面淨資產為負1億美元。而在2025年底，其資產為74億美元、負債為73億美元，尚維持約1億美元的正淨資產。

不少自媒體放大「資不抵債」的標題，令外界誤以為樂園出現經營危機。實際上這是重資產文旅項目的會計特徵：前期巨額投入持續折舊，長期土地租金按準則計入負債，帳面數字不等同現金流。不過財報透出的盈利壓力，也不是虛的。

「特種兵」遊客增加，淡季票價下降

到北京環球影城現場觀察，不難發現，很多遊客是一日遊的「特種兵」模式：趕最早班次地鐵入園，玩完熱門項目就返程；自備食物，很少入手周邊，也不住園區酒店。低價年卡、特惠票的佔比越來越高，直接攤薄單客門票收益。二次消費又偏弱，和上海迪士尼依靠自有IP帶動衍生品、周邊銷售的模式對比，差距明顯。加上有其他平價沉浸式樂園分流，遊客對高價優速通(Universal Express)、溢價餐飲的付費意願也回落，市場那種「不火」的體感，正是來自這裏－－不是沒人來，是來的人花得更少。

樂園收入結構高度依賴門票。來看票價，北京環球影城實行淡季、平季、旺季、特定日四級浮動定價，今年淡季平台特惠進一步加大，個別渠道單人票低見297元。以價換量保住了入園規模，但票價下調造成的收入缺口，並非增量人次可以補回。

北京環球影城大道，工作日仍遊客不斷。（黃燕明攝）

客群結構亦拉大了兩地差距：北京環球影城本地遊客佔比約38%，低於上海迪士尼的52%，外地一次性打卡客居多，重遊意願偏低；上迪年卡用戶年均入園約12次，整體重遊意願達85%。

此外，北方冬季寒冷期長，主題樂園季節短板明顯：淡季設備閒置率超過五成，但折舊、人力屬剛性支出，不會隨客流減少。低票價撐起的人氣，難以覆蓋固定成本。

迭代IP場景，補齊夜間場景拉長停留時間

為改善經營，北京環球影城近年主要沿兩條路推進。一是迭代IP場景，落地中國本土的《原神》、《長安三萬里》主題場景與餐廳，秋季引入《盜墓筆記》、《第五人格》活動，以較輕的投入測試市場反應，補充年輕客群。二是補齊夜間場景、拉長停留時間，例如已官宣亞洲首個《速度與激情》室內騎乘項目及藍貢湖夜間演藝，兩者均不受冬季天氣影響。樂園期望，新活動帶動園內餐飲與商品消費。

北京環球影城所在的通州區，文旅板塊仍在擴容，灣里綜合體已試營業，頂點公園、海昌海洋公園計劃分別於2026年底、2027年底試營業。區內選擇變多，未來分流效應會逐步顯現。

重資產主題樂園回本周期漫長。香港迪士尼在2024財年中止九連虧，錄得十年來首次盈利，且是2005年開園以來最佳表現，2025財年雖少賺仍錄開園以來第二高盈利；巴黎迪士尼開業三十年間多數年份都虧損。北京環球影城的淡季滿座，反映的是外地錯峰出遊需求的集中釋放，在區內競爭加劇、冬季季節性限制之下，這場考驗仍在繼續。

撰文：經濟通通訊社駐京記者黃燕明